Netflix: So kannst du Serien bestellen!

Netflix: Wenn man das Passende nicht findet…

Du kennst diese Situation sicher: Du willst diese eine Serie oder diesen einen Film unbedingt schauen, öffnest Netflix, gibst den Titel in die Suchleiste ein – und dann ist es nicht verfügbar. Mist! 🤬 Netflix hat eine riesige Auswahl an Filmen und Serien, die sie selbst produzieren oder von denen sie die Lizenzen einkaufen. Die Eigenproduktionen gehen regelmäßig durch die Decke. Zuletzt hat „Bridgerton“ den Rekord mit den meisten Streams im ersten Monat geknackt. Manchmal gibt es aber Filme oder Serien, die man unbedingt schauen will, sie aber nicht auf Netflix findet. Doch es gibt einen Weg, das zu ändern 🤩

Die 10 teuersten Netflix-Serien

Netflix: So bestellst du eine Serie!

Netflix hat ja einige coole Funktionen. So kannst du zum Beispiel mit einem kleinen Trick mit deinen Freund*innen gemeinsam etwas streamen. Wenn es aber nicht die richtige Serie oder den richtigen Film für euch gibt, hat Netflix eine „Serien oder Filme vorschlagen“ Funktion. Über den hinterlegten Link gelangst du zur Seite. Dort hast du die Möglichkeit, bis zu drei Filme oder Serien vorzuschlagen, die Netflix unbedingt in das Programm aufnehmen soll. Natürlich heißt das noch nicht, dass Netflix deine Vorschläge dann auch wirklich zum Streamen bereitstellen wird, aber wenn viel Interesse an einer Serie oder einem Film besteht, werden sie sich überlegen, es aufzunehmen. In jedem Fall kann es nicht schaden, deine Wünsche Netflix mitzuteilen, schließlich weißt du nie, wie viele den selben Wunsch haben! 🙏🏼

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->