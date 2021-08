Netflix-Serie “You”: Alle Infos zu Staffel 3

Update: 27. Juli 2021

"You": Wann erscheint Staffel 3?

Vor wenigen Wochen im April wurde bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten von "You" Staffel 3 abgeschlossen wurden. Fans erhofften sich, dass das Schneiden und die Fertigstellung der Serie spätestens im Sommer erledigt sei. Doch die Gerüchte um einen Serienstart im August werden wohl nicht wahr. Der Feinschliff wird noch einige weitere Monate in Anspruch nehmen. Realistischer ist daher (leider) ein Release im Oktober, November oder gar Dezember dieses Jahres. Was glaubst du? Ob man Staffel 1 uns 2 überhaupt toppen kann? Wir sind gespannt!

Update: 26. April 2021

Staffel 3 ist abgedreht!

Gute Neuigkeiten für alle „You“-Fans! Die dritte Staffel ist nun offiziell abgedreht! Auf dem Twitter-Account wurde ein Foto mit Hauptdarsteller Penn Badgley veröffentlicht und dazu heißt es: „Keine Sorge, wir haben die ganze Zeit ein Auge auf Joe.“ 😍 Auf dem Bild ist Badgley auf seinem Drehstuhl zu sehen, auf dessen Rückseite nicht, wie sonst üblich, der Name des Darstellers/Charakters zu lesen ist, sondern „Stalker“. 😂 Corona hat die Produktion ziemlich in die Länge gezogen, denn die startete bereits letztes Jahr im Februar! Nun ist aber alles im Kasten und es kann nicht mehr lange dauern, bis die dritte Staffel von „You“ auf Netflix erscheinen wird.

Staffel 3 wird „krass“, verspricht Showrunnerin

Sera Gamble, Showrunnerin der Serie, verspricht eine „krasse“ dritte Staffel. In einem Tweet bedankt sie sich bei der gesamten Crew, deren Arbeit während der Corona-Pandemie keine einfache gewesen ist: „Ich fühle mich privilegiert, die Kreativität, Ausdauer und Freundlichkeit all dieser Menschen erlebt zu haben. Ich meine, mir war klar, dass unser Team stark ist und alle gut in ihrem Job sind, aber heilige Scheiße, haben sie sich alle gegenseitig unterstützt!“ Ein paar Worte sagt sie auch zu dem Inhalt der neuen Staffel, die alle Fans sehr neugierig auf den weiteren Verlauf von Stalker Joe machen dürfte: „Die Folgen sind verdammt krass und die Darstellungen wahnsinnig gut. Mehr verrate ich solange nicht, bis wir bereit sind, über die neue Staffel zu sprechen.“ Auha, wir können es nicht erwarten zu sehen, wie die Geschichte weitergeht!

Update: 19. November 2020

"You" Staffel 3: "Sabrina" und "After Passion" Stars neu im Cast

Seit November laufen endlich die Dreharbeiten zur dritten Staffel. Es wurden bereits mehrere Neuzugänge in der neuen Staffel bekannt gegeben – jetzt gesellen sich noch zwei weitere Schauspieler dazu, die uns vertraut sind! "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Tati Gabrielle, die wir als Sabrinas Rivalin Prudence kennen, wird nun auch in "You" mitspielen.Die 24-Jährige wird in die Rolle der Bibliothekarin Marienne schlüpfen, die die neue Nachbarschaft, in der auch Joe und Love leben, gut im Blick hat. Vermutlich hängt ihr Neuzugang damit zusammen, dass Staffel 4 von "Chilling Adventures of Sabrina", die im Dezember startet, leider die letzte sein wird. Zudem gesellt sich Dylan Arnold zum Cast dazu, der zuvor im Kinoerfolg "After Passion" mitspielte. Dort war er als Tessas Ex-Freund Noah zu sehen. In "You - Du wirst mich lieben" wird er als College-Studenten auftreten. Wir sind gespannt, welchen Part die beiden im Leben von Joe und Love einnehmen werden!

Update: 04. November 2020

"You": Dreharbeiten fortgesetzt

Endlich ist es soweit! Netflix hat bestätigt, dass die Dreharbeiten für Staffel 3 der Erfolgsserie "You-Du wirst mich lieben" wieder aufgenommen worden sind. Bereits im Februar hatten die Schauspieler mit dem Dreh begonnen. Doch wie für so viele andere Serien und Filme wurde auch die Produktion für die dritte Staffel von "You" wegen der Corona-Pandemie erstmal auf Eis gelegt. Jetzt geht’s endlich weiter und mit etwas Glück bekommen wir die Fortsetzung der Geschichte um Joe Goldberg dann im Frühjahr 2021 zu sehen!

"You": Dieser Darsteller sind in Staffel 3 neu dabei

Fans warten schon sehnsüchtig darauf, dass die neue Staffel der Netflix-Serie "You – Du wirst mich lieben" um Joe Goldberg endlich fortgesetzt wird. Inzwischen ist auch bekannt, welcher Cast mit am Start sein wird. Natürlich gehören Penn Badgley, der kürzlich Papa geworden ist, und seine neue Flamme Love (Victoria Pedretti) wieder mit dazu. Außerdem dürfen wir uns über ein Wiedersehen mit der kleinen kleine Ellie (Jenna Ortega) freuen. Neu dazu stoßen die beiden Schauspieler Shalita Grant und Travis van Winkle, heißt es laut US-Medienberichten. Travis van Winkle hatte mehrere Gastauftritte in Serien wie 2 Broke Girls oder Hart of Dixie. In der Netflix-Serie spielt er den reichen Cary, der Joe in einen elitären Kreis aufnimmt. Shalita Grant ist aus der Serie "Navy CIS: New Orleans" bekannt. In "You" verkörpert sie eine Mom-Influencerin, die mit Love aneinandergerät. Ob sie die neue Nachbarin ist, die Joe am Ende von Staffel 2 erspäht hat? Man darf gespannt sein!!

"You – Du wirst mich lieben": Neue Folgen 2021

Die Netflix-Serie mit Penn Badgley in der Hauptrolle wurde zum Mega-Erfolg. Im Dezember 2019 lief zuletzt Staffel 2 von "You – Du wirst mich lieben". Seitdem warten die Fans gebannt darauf, dass die Serie um Buchhändler und Mörder Joe Goldberg endlich weitergeht. Da die Dreharbeiten wegen Corona jedoch leider unterbrochen wurden, müssen wir uns noch etwas gedulden. Denn erst im Oktober bzw. November wird die Produktion für die neue Staffel voraussichtlich wieder starten. Bis Staffel 3 auf Netflix ausgestrahlt wird, dauert es wahrscheinlich noch bis zum Frühjahr 2021. Schade! Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils am 26. Dezember ausgestrahlt – dieses Jahr wird es wohl ein Weihnachten ohne neue Stalker-Geschichten geben!

"You" Staffel 3 offiziell bestätigt

Yaay: Bereits im Januar 2020 wurde die dritte Staffel "You – Du wirst mich lieben" von Serienmacherin Sera Gamble offiziell bestätigt! Im Februar folgte die News, dass die Schauspieler mit dem Dreh beginnen! Allerdings – ihr ahnt es bereits – musste der Dreh wegen Corona pausiert werden. Dieses Schicksal traf viele Netflix-Serien: Die Dreharbeiten zu "Riverdale" wurden sechs Monate lang gestoppt.

"You" – Du wirst mich lieben: Das passierte in Staffel 2

Achtung, Spoiler: Wer die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, liest jetzt lieber nicht weiter! Für alle anderen: Im Mittelpunkt der zweiten Staffel stand Joes alte Flamme Love (Victoria Pedretti). Die beiden verlieben sich wieder eineinander und anfangs scheint es so, als würde sie das neue Opfer des Stalkers und Mörders werden. Doch gegen Ende der Serie wendet sich das Blatt und Love selbst entpuppt sich als Psychopathin. Sie ist fast noch viel schlimmer als Joe! Im Finale erfahren die Zuschauer, dass Love von Joe schwanger ist und die beiden umziehen. Die Serie endet damit, dass Joe bereits ein neues Opfer im Visier hat: seine Nachbarin. Wer das wohl sein könnte? Wir sind gespannt!

