"Haus des Geldes": Diesen krassen Story-Fehler haben alle übersehen!

Netflix "Haus des Geldes": Erfolgsserie feiert vierjähriges Bestehen

Unglaublich, aber wahr: Die erste Staffel "Haus des Geldes" lief schon im Jahr 2017 über unsere Bildschirme. Seitdem haben Tokio (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente), der Professor (Álvaro Morte) & Co. einen smarten Bankraub nach dem anderen durchgezogen und nicht nur Millionen an Cash gestohlen, sondern auch unsere Herzen! Im August diesen Jahres soll die neue und wahrscheinlich letzte Staffel der Netflix Erfolgsserie "Haus des Geldes" erscheinen. Auf Reddit und einigen anderen Seiten hausieren seit Wochen die krassesten Fantheorien um die Entwicklungen der Story und der Charaktere in der fünften Staffel "Haus des Geldes". Nun sind die Fans auf einen Story-Fehler gestolpert, der einfach keinen Sinn ergibt! ⤵️

"Haus des Geldes": Story-Fehler macht Fans richtig mad!

Sie stehlen Milliarden von Euro, also eine große Anzahl an Geldscheinen, aber wohin bringen sie ihre Beute? Wo lagern die "Haus des Geldes"-Brains ihre geklaute Kohle und wieso sieht man das nie in der Serie? Das wirkt für viele Fans der Netflix-Serie irgendwie unstimmig. Wenn jede*r von ihnen den eigenen Anteil immer in bar aufbewahren würde, würden sie alle eine Menge Platz brauchen. Und seien wir mal ehrlich: Nicht jeder Platz ist auch ein potenziell geeigneter Spot, um Kohle zu verstecken. Außerdem hat keine*r von ihnen einen festen Wohnsitz und das Geld auf einem oder mehreren Bankkonten aufzubewahren, fällt auch weg. Viel zu auffällig! Ob man in der neuen Staffel endlich genauer sieht, was die Räuber*innen mit ihrem Geld machen? Wir sind gespannt! Nach wie vor gibt es alle "Haus des Geldes"-Staffel auf Netflix zum Streamen. Wenn du also die ein oder andere Stelle nicht mehr weißt, kannst du dein "Haus des Geldes"-Wissen jederzeit wieder auffrischen! 🎦🍿

