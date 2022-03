Netflix Betrüger Doku „Bad Vegan“: Wo steckt Mr. Fox heute?

Bad Vegan: Eine unglaubliche Story

Netflix ist bekannt für sehr gute Crime-Dokumentationen. Nach Hits wie „Der Tinder Schwindler“ oder „Inventing Anna“ gibt’s nun neuen Stoff für Fans: „Bad Vegan“. Was sich erst anhört, wie eine Dokumentation über vegane Ernährung entpuppt sich schnell als Crime-Story, die unglaublich klingt!

Sarma Melngailis, Chefin des erfolgreichen und bei Stars beliebten veganen Restaurants „Pure Food and Wine“ in New York lernt 2010 über Twitter Shane Fox kennen. Die beiden beginnen eine Beziehung, doch schnell wird es strange:

Mr. Fox, wie Sarma ihren Freund und späteren Ehemann nennt, ist ein mysteriöser und verschlossener Kerl. Über seine Arbeit erfährt die Restaurantchefin nie viel. Sie vermutet, er würde für einen Geheimdienst arbeiten. Doch mehr: Mr. Fox beginnt sich Geld bei Sarma zu leihen.

Klingt verdammt wie „Der Tinder Schwindler“ – bekommt aber einen absoluten verrückten Dreh, als Mr. Fox behauptet in der Lage zu sein, Sarma und ihren geliebten Pitbull-Mix „Leon“ unsterblich machen zu können. Klar, dass dafür jede Menge Geld notwendig ist.

Der unglaubliche Betrug

Um das Geld aufzutreiben, übergibt Sarma ihrem Mann die Einnahmen des Restaurants und auch die Angestellten werden immer öfter nicht bezahlt. Zudem werden Investoren des Restaurants um ihr Geld gebracht. Mehrere Millionen Dollar sollen so unterschlagen worden sein. Als der Betrug auffliegt, fliehen Sarma, ihr Hund und Mr. Fox im Januar 2015.

Im Mai 2016 werden sie gefasst. Sarma und Mr. Fox wurden wegen Betrugs angeklagt und verurteilt. Beide gehen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und erhalten geringe Haft- aber jahrelange Bewährungsstrafen.

Mr. Fox: Seine wahre Identität

Shane Fox heißt eigentlich Anthony Strangis und war der Polizei bereits wegen anderen Betrugsvorwürfen bekannt. 2003 heiratete er (vor der Beziehung mit Sarma) eine Stacy Avery, die er auch betrogen haben soll. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Auch diese Geschichte wird in der Netflix Doku „Bad Vegan“ angerissen.

Wo ist Strangis aka Mr. Fox heute?

Im Mai 2017 kam Anthony Strangis nach einem Jahr Knast auf fünf Jahre Bewährung frei.

Heißt: Er ist seitdem auf freiem Fuß, darf sich aber keine Gesetzesverstöße leisten. Auch wenn in der Netflix-Doku der Eindruck entsteht, er und Sarma würden noch engeren Kontakt pflegen, verneint Sarma dies.

Sie reichte im Mai 2018 die Scheidung ein.

Wo genau Anthony Strangis steckt oder welcher Tätigkeit er nachgeht, ist nicht bekannt. Seine Bewährungsstrafe endet im Mai 2022.

Was macht Sarma?

Sarma ist seit ihrer vier Monaten langen Haftstrafe ebenfalls auf fünf Jahre Bewährung frei. Der Twitter Account auf dem ihre Liebe mit Mr. Fox begann ist online. Auch die Tweets an „Mr. Fox“ von damals sind (bis jetzt jedenfalls) noch auf ihrem Twitter-Profil.

Auch auf Instagram ist sie aktiv.

Besonders wirbt sie aktuell für die „Bad Vegan“ Netflix Doku. Außerdem ist sie noch immer traurig über ihre geschlossene Restaurant „Pure Food And Wine“. Ihr Hund „Leon“ hat seine eigene Petfluencer Seite.

