Netflix bestätigt zweite Staffel von "The Kissing Booth"

Nachdem der Film "The Kissing Booth" wie eine Bombe eingeschlagen hat und sich sofort zu einer der beliebtesten Netflix Originale gemausert hat, wurde nun der zweite Teil bestätigt!

"The Kissing Booth" bekommt eine Fortsetzung

OMG! Unser Lieblingsfilm hat es tatsächlich geschafft. "The Kissing Booth" ist der erfolgreichste Netflix-Film aus dem Jahr 2018. Kein Wunder, dass Netflix sich eine Forsetzung nicht entgehen lässt. Gestern bestätigte Netflix passend zum Valentinstag, dass derzeit die Dreharbeiten zu "The Kissing Booth 2" im vollen Gange sind. Im Ankündigungstrailer haben Ellie (Joey King) und ihr bester Freund Lee (Joel Courtney) mega viel Spaß miteinander und werkeln am Film-Aufsteller herum.

Happy Valentine’s Day, everyone!

It’s official!

The Kissing Booth #2 announcement!

@TheKissingBoothNetflix pic.twitter.com/JoUhpcTeMZ — Joel Courtney (@Joel_Courtney) 14. Februar 2019

"The Kissing Booth": So geht es im zweiten Teil weiter

Im ersten Teil gab es ziemlich viele Regeln! Zum einen Regel Nummer 9 zwischen Ellie und Lee: "Verwandte sind Sperrgebiet – speziell Lees Bruder Noah!" Auch Ellie und Noah haben sich geschworen, dass Lee nie etwas über ihre Beziehung erfahren darf. Wie diese Heimlichtuerei geendet hat, wissen wir nur zu gut. Ellie könnt es natürlich nicht für sich behalten und hat Lee alles über Noah erzählt. Daher gibt es für den zweiten Teil ziemlich viel emotionalen Stoff, der verarbeitet werden muss.

