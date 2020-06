Du kannst deine Brauen genau wie deine Wimpern einfach schminken. Dafür gibt es verschiedene Varianten:

Augenbrauen mit einem Stift nachziehen

Mit einem Augenbrauenstift kannst du präzise die Form deiner Brauen betonen und geschickt einzelne Lücken füllen. Male dafür als erstes die Konturen nach und fülle dann den gemalten Rahmen aus. Am Ende bringst du die Haare mit einem Bürstchen in Form.

Mit einem Stift füllst du schnell Lücken und zauberst eine tolle Form istockphoto

Augenbrauen mit Puder betonen

Du kannst deine Brauen auch mit Puder betonen - das sorgt für einen besonders natürlichen Look. Wähle dafür eine Farbe aus, die etwas dunkler ist als deine eigene Brauenfarbe. Trage das Puder mit einem kleinen Pinsel in Haarwuchsrichtung auf. Achte darauf, für einen natürlichen Look zum Ende der Augenbraue etwas dunkler als am Anfang zu werden.

Wenn du kein Augenbrauen-Puder hast, zeigen wir in diesem Video, wie du trotzdem deine Brauen ganz easy betonen kannst:

Augenbrauen mit einer Mascara schminken

Vorsicht, das gilt nur für Mädchen mit sehr dunklen Augenbrauen: Wenn du gerade nichts anderes parat hast, kannst du deine Brauen auch mit deiner Mascara-Bürstchen in Form bringen und ihnen so einen Farbauffrischung verpassen. Sei aber auf jeden Fall sehr sparsam mit der dunklen Farbe! Es gibt auch spezielle Brow-Mascaras, die farblich besser abgestimmt sind.

Du hast keine Lust, dich jeden Morgen aufs Neue um deine Brauen zu kümmern? Dann kannst du sie auch einfach färben!

Augenbrauen selber färben

Das brauchst du dafür:

- Vaseline

- ein kleines Gefäß (zum Mischen der Farbe)

- ein kleines Bürstchen (zum Beispiel eine Zahnbürste)

- Wattepads

- Augenbrauenfarbe aus der Drogiere in deinem Farbton

So färbst du dir deine Augenbrauen easy selber stock.adobe.com/ Parilov

Schritt 1:

Binde deine Haare zusammen und reinige dein Gesicht gründlich. Mische die Farbe (wie in der Anleitung beschrieben) zusammen. Reibe die Haut rund um die Augenbrauen mit der Vaseline ein. (So kann sie nicht mitgefärbt werden.)

Schritt 2:

Trage die Farbe mit dem Bürstchen gleichmäßig und in Haarwuchsrichtung auf die Braue auf. Achte dabei genau auf die Zeitangaben in der Anleitung! Je länger du die Farbe einwirken lässt, desto intensiver wird sie. Also: Lieber zu kurz drauf lassen und nachfärben - gerade, wenn das dein erster Färbe-Versuch ist!

Schritt 3:

Jetzt kannst du die Farbe mit einem trockenem Wattepad entfernen. Wische dann noch einmal mit einem nassen Wattepad nach oder wasche einfach dein ganzes Gesicht mit Wasser und Seife. Fertig ist dein neuer Look - mit ausdrucksstarken Augenbrauen!

Im Internet kursieren ja viele crazy Hacks...darunter auch einer für die perfekten Augenbrauen. Wir haben ihn für dich getestet:

