Und was wollte Lady GaGa mit dem Fleisch-Look aussagen? "Wenn wir uns nicht für das einsetzen, an das wir glauben, und wenn wir nicht für unsere Rechte kämpfen, dann werden wir ziemlich bald nicht mehr Rechte haben als Fleisch auf unseren Knochen", so GaGa. "Und ich bin kein Stück Fleisch." Aha!