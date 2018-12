MovieCheck: Kung Fu Hustle

Cooler Kung-Fu-Action-Spass über den Gangster Sin, der in eine Gang augenommen werden möchte, aber erstmal eine unglückliche Figur macht.

Start: 2.06.2005 Movie Verleih: Sony Pictures Genre: Action/Komödie Länge: 99 Minuten FSK: ab 12 Jahre Regie: Stephen Chow Cast: Stephen Chow (Sing), Yuen Wah (Wirt), Leung Siu-lung (Das Biest), Dong Zhihua (Donut), Chiu Chi-ling (Schneider), Xing Yu (Coolie)

Kurzinhalt: Im Shanghai der 40er Jahre hat der glücklose Möchtegern-Gangster Sing einen großen Traum: Er möchte in die berühmt-berüchtigte ?Axe Gang? aufgenommen werden, die die ganze Stadt fest in ihrer Hand hat. Denn böse Jungs sind einfach cooler! Doch ehe der Boss der Gang Sing als neues Mitglied akzeptiert, muss dieser erst einen harten Test bestehen: Er soll seine Kampfkünste unter Beweis stellen, indem er sich mit der ebenso unausstehlichen wie rabiaten Besitzerin eines heruntergekommenen Häuserblocks sowie deren scheinbar schwächlichem Mann anlegt. Doch alle Einschüchterungsversuche gegen das ältere Ehepaar und ihre Mieter, die alle nicht das sind, was sie scheinen, schlagen fehl. Denn die Underdogs entwickeln plötzlich außerordentliche Fähigkeiten, wenn es darum geht, ihr Hab und Gut zu verteidigen. Und auch Sing findet bald heraus, dass er selbst ebenfalls über ungeahnte Kräfte verfügt, die ihn zum größten Kung-Fu-Meister aller Zeiten werden lassen, und dass sein Schicksal noch einen ganz bestimmten Auftrag für ihn bereithält?

Bewertung: In Asien ist KUNG FU HUSTLE bereits die erfolgreichste Hongkong Filmproduktion aller Zeiten - ein furioser Kung-Fu-Action-Spass über den Möchtegern-Gangster Sin, der in die berüchtigte Axt-Gang aufgenommen werden möchte, dabei zunächst aber eine etwas unglückliche Figur macht.

Die beispiellose Kombination aus spektakulären Kampfszenen und schrägem Humor, gespickt mit zahlreichen Filmzitaten, machen diese Action-Comedy zum Überraschungserfolg und Festivalhit des Jahres!

