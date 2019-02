Die Entführung Das kann Johnny nicht auf sich sitzen lassen. Und er kann nicht zugeben, dass er eigentlich Angst vor Jack hat. Er beschließt, erst mal ein paar Tage mit Freunden in Palm Springs unterzutauchen. Doch ein Zufall will es, dass sie im Vorbeifahren auf Jakes kleinen Bruder Zack treffen. Spontan-Idee: Sie kidnappen Zack. Das Ganze passiert fast beiläufig und irgendwie halbherzig. Denn eigentlich will Johnny Jack nur einen Denkzettel verpassen . . .