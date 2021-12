„Modern Family“: So schlimm war es hinter den Kulissen

„Modern Family“ gehört zu den lustigsten Serien unserer Zeit. Über ganze 11 Staffeln hat uns die Comedy-Serie rund um eine Familie, die unterschiedlicher kaum sein könnte, unterhalten!

Inzwischen mussten wir bereits von einem der „Modern Family“-Stars Abschied nehmen. 🥺 Die (meisten) anderen erfreuen sich zum Glück noch bester körperlicher Gesundheit – wenngleich es mit der psychischen zur Zeit des Drehs nicht immer so gut aussah. „Modern Family“-Darstellerinnen Ariel Winter und Sarah Hyland (die in der Show Alex und Haley Dunphy spielten) verrieten nun, wie schlimm ihre Zeit am Set teilweise war. 😦

Winter hatte unter der öffentlichen Pubertät zu leiden

Kaum zu glauben, aber Winter wurde Teil des „Modern Family“-Casts, da war sie gerade einmal 11 Jahre alt! In einem Interview verriet sie, dass die Zeit am Set und mit den Kolleg*innen auf der einen Seite ein Traum gewesen sei, auf der anderen Seite eine Menge Druck nach sich gezogen hätte.

Vor allem wegen der vielen Augen, die dadurch auf einer heranwachsenden jungen Frau lagen. Besonders schlimm sei die Zeit gewesen, in der sie öffentlich eine Zahnspange hatte tragen müssen. „Das war ein furchtbares Jahr für mich. Ich kam in die Pubertät über den Sommer. Ich hatte noch ganz andere Probleme, es war grauenhaft“, erinnert sich die Schauspielerin. Besonders schlimm sei es gewesen vor einem Publikum aufzuwachsen, dass sich mit negativen Kommentaren nicht zurückhalten würde. „Es ist wirklich schwierig vor Millionen von Menschen aufzuwachsen, die alle eine Meinung über dich haben [und] sagen, was auch immer sie wollen. Ja … die Leute lieben das Internet.“

Auch Kollegin Hyland hatte es nicht leicht

Serien-Schwester Hyland hatte ebenfalls am Set von „Modern Family“ zu kämpfen – bei ihr war es allerdings nicht die Pubertät, sondern gesundheitliche Probleme, die ihr zu schaffen machten. Wegen derer musste sie Medikamente nehmen, die sie zunehmen ließen. „Ich hatte eine sehr unangenehme Staffel, nicht wegen der Pubertät, sondern wegen Gesundheitsproblemen. Ich habe 13 Kilo zugenommen“, so die Schauspielerin. Natürlich wurde das von den „Fans“ kommentiert – und wenig positiv. „Die Leute lieben es andere Menschen anzugreifen, besonders Frauen.“ Sie habe große Bewunderung für ihre Kollegin Winter, so die Darstellerin, weil sie sich immer „sehr erwachsen“ mit diesen Dingen auseinandergesetzt hätte und sie mit „Würde und Anstand“ angegangen sei. Glücklicherweise sind beide der Meinung, dass die positiven Aspekte die negativen in jedem Fall übertrumpft hätten! Ihre Zeit mit den geliebten Kolleg*innen wollen sie nicht missen. Die schwierigen Phasen wären gerade im Fall von Winter mithilfe von Therapie und offener Kommunikation ihrer Emotionen und Bedürfnisse gut zu meistern gewesen. 💖

