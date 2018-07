Sei ganz nah dran an deinen Stars! Gewinne mit dem Handwerk ein „Entdecker-Praktikum“ in einer der größten Konzerthallen Deutschlands, der O2 World Berlin, oder triff Make-Up-Artist Boris Entrup zum Meet & Greet bei der Berlin Fashion Week! Mach gleich mit!

Du willst deine Stars und ihre Konzerte nicht nur aus der Ferne sehen, sondern hautnah dabei sein, wenn alles für die große Show vorbereitet wird? Oder du bist ein echter Fashion-Fan und träumst davon, zur Fashion Week Berlin hinter die Kulissen der Modewelt zu schauen?

Dann kommt hier deine Chance: Wir vergeben zwei Plätze für das "Entdecker-Praktikum", bei dem du exklusiv mit dem Handwerk hinter die Kulissen schauen kannst. Mach jetzt mit!

Dein "Entdecker-Praktikum" in der O2 World Berlin

Mit etwas Glück bist du hautnah dabei, wenn in einer der größten Konzerthallen Deutschlands alles für ein Mega-Event im Januar vorbereitet wird.

Schon beim Aufbau der Show erhältst du einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen und kannst selbst mit anpacken, wenn erfahrene Handwerker dafür sorgen, dass beim großen Auftritt alles glattläuft. Und natürlich bist du ganz nah dran, wenn die Stars auf der Bühne stehen.

Mit dem Handwerk zur Fashion Week nach Berlin!

Meet&Greet: Boris Entrup wartet auf dich! © handwerk.de

Du bist eher an Mode als an Musik interessiert? Im Januar 2014 gibt es nur einen Treffpunkt für das Who ist Who der Modeszene: die Fashion Week in Berlin.

Triff Head of Make-Up Boris Entrup bei einem exklusiven Meet & Greet! Boris Entrup hat es dank seiner Handwerksausbildung geschafft - nämlich von der Friseurausbildung auf den Mode-Olymp.

Und sei dabei, wenn die Design-Trends von morgen entstehen: Erlebe mit dem „Entdecker-Praktikum“ in der Trend-Schneiderei 110%ig, wie die Kollektionen für die Fashion Week gefertigt werden.

Eine Ausbildung im Handwerk kann also die Eintrittskarte zu den spannendsten Arbeitsplätzen sein.

Nutze auch du die Chance: Hier geht's zur Verlosung zum "Entdecker-Praktikum"!

Das "Entdecker-Praktikum"

Mit dem "Entdecker-Praktikum" hast du die Möglichkeit, selbst in die aufregende Welt des Handwerks einzutauchen. Die ersten Schnupper-Praktika bei der TV-Serie "Unter Uns" sowie im McLaren-Racing Team am Nürburgring sind bereits vergeben. Aber jetzt startet die nächste Runde mit den zwei spannenden Praktika.

Mehr zu "Handwerk bringt dich überall hin", dem "Entdecker-Praktikum" sowie spannende Geschichten und wertvolle Informationen zur Ausbildung im Handwerk findest Du unter www.handwerk.de.