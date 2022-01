„Mir ist langweilig“: Die 5 besten Tipps gegen Langeweile!

„Mir ist langweilig“ – den Satz hört man besonders in den Ferien sehr oft aus deinem Mund? Das können wir gut verstehen! Und ist auch manchmal öde zumute und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, außer an die Decke zu starren und den Tag vorbeiziehen zu lassen. Beziehungsweise: Uns war auch manchmal langweilig! Denn inzwischen haben wir uns ein paar sehr witzige Aktionen ausgedacht, mit denen auch du dir die Langeweile Zuhause schnell vertreiben kannst. Viel Spaß mit unseren Tipps. 😉

Tipps gegen Langeweile bei schlechtem Wetter

TikTok-Challenges gegen Langeweile

Auf TikTok gibt es ständig irgendwelche Challenges, mit denen du dir die Zeit auf eine witzige Weise vertreiben kannst. Die krassesten und verrücktesten Challenges haben wir schon für dich gesammelt. Aber Vorsicht: Manche davon sind wirklich nicht zum Nachahmen geeignet! Viel sicherere haben wir hier für dich, die du mit deinen Freund*innen machen kannst:

Zahnpasta-Challenge

Hierbei braucht jede*r Spieler*in eine volle Zahnpasta-Tube und einen Untergrund, der schmutzig werden kann. Klebt Tesafilm auf mehrere Markierung mit unterschiedlicher Weite ab und haut nacheinander auf die geöffnete Tube! Der*die Spieler*in, mit dem weitesten Spritzer gewinnt! Ob es um Geld oder Ehre geht, entscheidet ihr. 😉

Haustier-Challenge

Für alle, die ein Haustier haben: Baut kleine Barrieren aus Klopapier-Rollen und setzt euer Tier mittenrein. Mal sehen, wie es mit den Hindernissen umgeht! Wird es die Barrieren umhauen oder elegant drüber springen? Eine Jury deiner Freund*innen entscheidet, wie viele Punkte das Schauspiel wert war.

Sprechen verboten!

Bei dieser Challenge geht es darum, einen Fakt von dir zu nennen, ohne ihn auszusprechen. Beispiel: Zeig mir, dass du sportlich bist! Wie kannst du das am besten darstellen, ohne es auszusprechen? Denk dir ein paar witzige Szenarien aus, die zeigen, dass du eine echte Sportskanone bist!

No-Photoshop-Challenge

Eine besonders coole Idee: Zeigt in einem TikTok ein bearbeitetes Foto von euch und anschließend, wie es ohne Filter und Co. aussieht. Das soll User*innen zeigen: Auf Social Media ist erschreckend wenig „real“ und wir neigen alle dazu, unsere „Schwachstellen“ verstecken zu wollen. Dass die gar nicht schlimm sind, beweisen alle Menschen, die bei dieser Challenge mitmachen!

WhatsApp-Spiele mit Freund*innen

Filmeraten nur mit Emojis vertreibt die Langeweile schnell! Calvindexter / iStockphoto

Wenn dir langweilig ist, hast du wahrscheinlich eh schon dein Handy in der Hand – warum das also nicht für ein kleines Game nutzen? Mit WhatsApp lassen sich einige witzige Games spielen, wie unsere Beispiele zeigen:

Kiss, Marry, Kill

Eine kleine Abwandlung von „Kiss, Marry, Friendzone“: Bei diesem Spiel überlegt sich eine Person drei Stars und die Mitspieler*innen in der WhatsApp-Gruppe müssen entscheiden: knutschen, heiraten oder killen? Alternativ geht es auch mit Leuten aus eurem Leben … aber vielleicht dann ohne den „Kill“-Part? 😉

Zwei Lügen, eine Wahrheit

Ein super Spiel, um sich besser kennenzulernen und Langeweile zu bekämpfen! Bei „Zwei Lügen, eine Wahrheit“ erklärt schon der Titel: Eine Person gibt drei Fakten von sich preis (am besten per Sprachnachricht) – allerdings sind zwei davon eine Lüge und eine die Wahrheit! Die anderen müssen nun entscheiden, welche Aussage wahr ist. Macht super viel Spaß und man lernt sich auf witzige Weise besser kennen! Das Spiel geht natürlich auch andersherum: "2 Wahrheiten, 1 Lüge" funktioniert nach demselben Prinzip!

Wer bin ich?

Ja, das geht auch über WhatsApp! Eine*r von euch überlegt sich eine berühmte Person (real oder erfunden) und macht sie nach. Die anderen raten, wer die Person sein soll. Auch das geht natürlich auch mit Leuten, die ihr persönlich kennt – aber werdet bitte nicht fies. 😅

Emoji-Rätsel

Legt am Anfang eine Kategorie fest (bspw. „Filme“, „Serien“ oder „Songtitel“) und nutzt nur Emojis, um auf den Film/etc. hinzudeuten. Beispiel? Was für ein Songtitel ist das: 🧨 (Lösung: „Dynamite“ von BTS).

BFF-Aufgaben gegen Langeweile

Filme oder Serien schauen

Beim Horrorfilm vertreibt das Adrenalin die Langeweile sehr schnell! Tero Vesalainen / iStockphoto

Die Lieblingsserie braucht noch ewig mit einer neuen Staffel? Das heißt nicht, dass du alte Folgen drölfmal schauen musst! 🤣 Auf Netflix, Amazon Prime und Disney Plus gibt es unfassbar viele Serien und Filme, die sich richtig lohnen und die du vielleicht noch nicht kennst! Wir haben hier mal eine kleine Auswahl für dich bereitgestellt:

Etwas Neues lernen, um Langeweile zu vertreiben

Mit neuen Dingen kann man sich gut die Zeit vertreiben Casarsa / iStockphotos

„Mir ist langweilig“ 😪 – „Dann lern doch was Neues!“ 🤓 Was erstmal nach einem ziemlich blöden Tipp klingt, muss gar nichts schulisches an sich haben. Denn wir lernen ja eh automatisch den ganzen Tag, nicht nur in den Stunden, in den wir von Lehrer*innen mit Fakten und Formeln zugeballert werden. Inzwischen gibt es richtig coole Apps, die dir neue Skills beibringen können. Ein paar Beispiele:

Sketch a Day

Mit dieser kostenlosen Zeichen-App bekommst du jeden Tag ein neues Thema und kannst dein Werk sogar mit der Community teilen. Plus: Mit Tutorials kannst du neue Techniken lernen (z.B. Gesichter zeichnen)

Canva

Mit dieser kostenlosen App kannst du dich mal ans Grafik-Design wagen. Du wolltest schon immer mal dein eigenes cooles Logo haben? Mit „Canva“ kannst du es dir selbst designen!

Dekoideen: Deko, Trends & DIY

Warum immer alles neu kaufen, wenn du es einfach selbst machen kannst? Inspiration liefert diese kostenlose App, die DIY-Anleitungen für jeden Anlass bietet.

Duolingo

Wer sich nicht nur mit Englisch durch die Welt mogeln möchte, der kann mit „Duolingo“ in kleinen Lektionen eine neue Sprache lernen. Der Aufbau erinnert dabei eher an ein witziges Game als an eine langweile Lernstunde.

Kitchen Stories

Endlich mal wieder backen! Oder kochen! Oder beides! Mit der kostenlosen App „Kitchen Stories“ bekommst du genaue Anleitungen, Videos und Einkaufslisten – da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Plant Jammer

Bock auf vegetarisch? Dann versuche mal diese App. Die Rezepte sind allesamt vegetarisch und dürften deinen Gemüsehaushalt ganz schön erhöhen. 😉

Jungle Music

Notenlernen ist richtig öde? Mag sein, aber mit dieser App nicht! Mit jeder richtig bestimmten Note frisst das Chamäleon eine Fliege und so spielst du dich durch alle Notenschlüssel!

Basis Gitarren Akkorde

Du wolltest immer mal schon Gitarre lernen? Mit dieser kostenlosen App lernst du Schritt für Schritt die Basics des Gittarrenspielens.

Fanfiction lesen oder schreiben

Wusstest du, dass die „After“-Buch- und Filmreihe eigentlich mal ein Fanfiction von „Fifty Shades of Grey“ war? Und das „Fifty Shades of Grey“ ein Fanfiction von „Twilight“ war? Da siehst du mal: Fanfiction ist nicht nur was für Nerds! 🤣 Wenn du ein Buch gelesen oder einen Film gesehen hast und dir eigene Geschichten dazu ausdenkst, machst du im Grunde nichts anderes als andere Fanfiction-Autor*innen. Wieso also nicht mal was aufschreiben und veröffentlichen? Es gibt mehrere Webseiten auf denen sich Communitys und Fans austauschen über die Werke. Kein Bock zu schreiben, aber neugierig geworden? Dann lies dir mal ein paar Fanfictions deiner Lieblinge durch, vielleicht inspirieren sie dich!

Hier kannst du Fanfictions lesen:

Extra-Tipp gegen Langeweile: Einfach mal NICHTS tun und rumliegen

„Mir ist langweilig“, denkst du dir und es nervt dich? Eigentlich ist gar nichts schlimmes daran, sich mal zu langweilen. Vielleicht braucht dein Körper und dein Geist einfach mal ein bisschen Ruhe. Gönn dir das ruhig! Mach einen Spaziergang, halte ein Schläfchen, lass dir ein Bad ein, chill vielleicht auch einfach nur in deinem Bett und versuche, es zu genießen. Es kommen noch genug Abenteuer auf dich zu, versprochen! Und wenn gar nichts hilft, haben wir hier noch ein paar Tipps gegen Langeweile für dich:

