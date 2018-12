Miley Cyrus und Kellan Lutz: Kellan Lutz ist lieber Single!

Werden Miley Cyrus und Kellan Lutz das neue Hollywood-Traumpaar oder sind sie einfach nur Friend with Benefits?

Was läuft da eigentlich zwischen Miley Cyrus und Kellan Lutz? Bei dem Hin und Her kommt doch keine mehr mit und die Gerüchteküche kocht über! Die beiden sollen immer wieder zusammen beim Kuscheln und sogar beim Knutschen gesehen worden sein! Bereits seit einigen Woche kursiert das Gerücht, dass die zwei ein Paar sind.

Tja, aber...war wohl nichts! Kellan Lutz hat jetzt persönlich mit den Gerüchten aufgeräumt: Miley Cyrus und Kellan Lutz sind kein Paar! Im Radio-Interview mit Ryan Seacrest sagte Kellan: "Diese Gerüchte sind super lustig. Ich muss die ganze Zeit lachen. Ich bin mit Miley seit sechs Jahren befreundet. Wir sind Freunde und bewegen uns in den selben Kreisen! (...) Daten wir uns? Nein. Ich bin glücklicher Single...ich bin im Moment nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Ich genieße das Leben und reise etwas. Es gibt keinen Zeitplan, die Richtige zu finden."

Bereits als sie gemeinsam in Mileys Privatjet nach Miami geflogen sind, dachten zunächst alle, sie würden offiziell Daten. Doch Kellan sagte schon damals "Nein. Ich bin ein glücklicher Single. Ich konzentriere mich sehr auf die Arbeit."

Miley mag Kellan wirklich

Alles Quatsch! Kellan benutzt Miley Cyrus nur, um seinen neuen Film Hercules zu promoten wollen andere Quellen wissen.

Die neuesten Spekulationen sind, dass der Ex-"Twilight-Stars nur ein Lückenbüßer für Miley ist, weil er sie an ihren Ex Liam Hemsworth erinnert.

Doch eine andere Quelle will wissen, dass Miley Kellan genau deshalb so sehr mag, weil er perfekt in ihr Beuteschema passt. Die Quelle verriet E! News: "Sie mag ihn sehr. Da sind so viele Ähnlichkeiten zwischen Kellan und Liam. Er ist ihr Typ."

Es scheint so, als haben die beiden sich wirklich sehr gerne. Miley und Kellan wissen wohl selber noch nicht so ganz, was sie wollen.