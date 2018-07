Miley Cyrus: So feierte sie ihren 21. Geburtstag

Trotz, dass sie ausgeraubt wurde, feierte Miley Cyrus ihren 21. Geburtstag exzessiv. So war ihre heiße Party-Nacht!

Am Samstag (23.11) ist Miley Cyrus 21. Jahre alt geworden. Und das heißt in den USA, dass sie nun endlich volljährig ist! Grund zum Feiern, oder?

Naja, so richtig in Partylaune war Miley nicht, denn Miley Cyrus wurde ausgeraubt. Und das genau einen Tag vor ihrem B-Day.

Doch die große Feier lies sich Miley dann doch nicht nehmen! Direkt nach ihrem Auftritt bei den AMAs sauste die Sängerin in den In-Club Beacher's Madhouse. Dort wurde dann gefeiert, bis zum nächsten Morgen.

Geburtstagsparty als Selbstinszenierung

In dem ganzen Club hingen lebensgroße Bilder von Miley, aufblasbare Gummipuppen lagen herum und die Geburtstagstorte war gleich sechs-stöckig. Miley twitterte das Bild der Torte und schrieb darunter: "Die schwulste Geburtstagstorte aller Zeiten."

Außerdem waren Stripperinnen engagiert, die halb nackt auf Miley's Party rumwackelten sowie ein paar kleinwüchsiger Menschen, die für Stimmung sorgen sollten.

Niall & Liam auf Mileys Party © Twitter

Mileys Geburtstagskuchen Nr. 1 © Instagram/ Jaredeng

Miley Cyrus findet:"Das war die beste Geburtstagsnacht ever" © Twitter/ Miley Cyrus

Mileys Geburtstagskuchen Nr. 2 © Twitter/ Miley Cyrus

Was wurde gestohlen?

E!News berichten, dass sich der Einbruch in Miley Cyrus' Haus am Freitag (22.11) am Nachmittag ereignet hat. Miley bemerkte plötzlich, dass einige ihrer Sachen verschwunden waren, vor allem ihr heiß geliebten Schmuck. Die Diebe mussten alles gut geplant haben. Keiner hat was gemerkt und Spuren haben die Räuber auch keine hinterlassen.

Mittlerweile weiß man, das Miley's Schmuck und Designertaschen im Wert von 100.000 Dollar gestohlen wurde, das berichtete TMZ. Die New York Daily News will wissen, dass sich auch der Verlobungsring, den Miley von ihrem Ex Liam Hemsworth bekommen hat, unter der Diebesbeute sein soll.

Ein Schock für Miley, und das auch noch kurz vor ihrem 21. Geburtstag. Eine Party gab es aber eh nicht, da Miley für ihren AMA-Auftitt proben musst.

Am Samstagmorgen twitterte sie ein Bild mit neuer Lederjacke und schrieb dazu "Dankeschön an Marc Jacobs für mein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk." Auch ein Foto von ihren süßen Hunden postete die Sängerin mit den Worten "Alles, was ich mir an meinem Geburtstag wünschen könnte."

All I could want on my birthday ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/XgU4JHTJjy — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23. November 2013

Das coolste Geschenk kam vom Daddy

Das wohl schönste Geschenk hat Miley von ihrem Daddy Billy Ray bekommen: Ein Trike (Fahrzeug mit zwei Rädern vorne und hinten einem). Billy hat das Geschoss noch etwas "verschönert" und lies noch ein Logo mit MC vorne draufmachen. Ganze 24.000 Dollar (ca. 17.700 Euro) war ihm dieses rasante Geburtstagsgeschenk für sein Töchterchen wert.

Na den Geburtstag wird Miley bestimmt auch nicht mehr so schnell vergessen!