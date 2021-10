McDonald's: Wo gibt es die Saucen vom Big Mac & Co.?

McDonald's: Wo gibt es die Saucen der Burger zu kaufen?

McDonald's macht seit Jahrzehnten ein großes Geheimnis um seine Saucen für die Burger, Pommes und Chicken McNuggets. Kein Wunder: Immerhin ist ein Burger ohne leckere Sauce auch nur halb so gut. Ein kleiner Tipp vom Saucen-Spion: Wer nicht unbedingt gleich eine große Tube braucht, kann die einzelnen Saucen auch in kleiner Variante immer dazubestellen. Vereinzelt gab es Aktionen vom Fast-Food-Riesen, in denen z.B. die "Big Mac"-Sauce von Mc Donald's für einen kurzen Zeitraum in Supermärkten angeboten wurde.

Was viele jedoch nicht wissen: Die verschiedenen Tunken von McDonald's sind eigentlich dauerhaft im Supermarkt erhältlich – allerdings unter einem anderen Namen.

McDonald's im Supermarkt: Saucen stammen von Develey

McDonald's bezieht seine Saucen und Dips für Burger und Nuggets seit 1971 vom bayerischen Familienunternehmen Develey. Der Saucenhersteller beliefert die Filialen vom Fast-Food-Giganten in insgesamt 43 Ländern. Mit darunter: Der beliebte süßsaure Dip für die Chicken McNuggets oder die Burgersauce für den Big Tasty Bacon.

Der Twist an der ganzen Geschichte: Develey verkauft, unter eigenem Namen, auch eine süßsaure Sauce, Burgersauce, BBQ-Sauce & Co. in den uns bekannten, größeren Supermärkten wie REWE oder Kaufland. Die Dips schmecken angeblich genauso wie die Saucen, die auch McDonald's auf seine Burger streicht. Sollten sie auch: Immerhin kennt Develey als Lieferant die geheime Rezeptur der beliebten Saucen von McDonald's.

So steht euren selbstgemachten Burgern nichts mehr im Weg! 😍

