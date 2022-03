McDonald's Drama: Kundin schwebt nach Essen in Lebensgefahr

McDonald's Drama: Frau erstickt beinahe an Chicken Nuggets

In einer McDonald's Filiale in Eden Prairie, in der Nähe von Minneapolis, spielte sich ein Drama mit einer heldenhaften Rettungsaktion ab. Sydney Raley ist eine 15-jährige Mitarbeiterin in der McDonald's Filiale.

Kaffee machen, Getränke zubereiten, Essen rausgeben – es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Nachdem Sydney einer Kundin den ersten Teil ihrer Bestellung am "Drive-In" rausgegeben hatte, schaute sie aus dem Fenster, um Bescheid zu sagen, dass der Rest unterwegs sei. Dabei bemerkte sie etwas Komisches: Die Frau erstickte an einem Chicken Nugget. "Sie hustete wie verrückt und ich bemerkte, dass sie würgen muss", erzählt Sydney gegenüber CNN, "Ihre Tochter saß auf dem Beifahrersitz und sah völlig entsetzt aus. Ich wusste sofort, dass sie erstickt." Was dann folgte, ist eine heldenhafte Rettungsgeschichte eine McDonald's-Mitarbeiterin …

McDonald's Mitarbeiterin rettet Kundin in Lebensgefahr!

Die Kundin aß ihre Chicken Nuggets und schwebte danach in Lebensgefahr. Zum Glück bemerkte die junge McDonald's-Mitarbeiterin, was sich in dem Wagen abspielte.

Sydney Raley befahl ihrem Manager und der Tochter der Frau einen Krankenwagen zu rufen und sprang aus dem "Drive-In"-Fenster, um der Frau zu helfen. Das Mädchen lernte in einem Babysitter-Kurs des Roten Kreuzes, das "Heimlich Manöver", welches angewendet wird, um Ersticken zu verhindern. Die ersten paar Male klappte es nicht ganz, also bat Sydney einen Passanten um Hilfe und es gelang ihnen das Essen aus dem Hals zu bekommen. Der Chicken Nugget war weg und die Kundin konnte wieder atmen. Zwei Polizei-Beamt*innen erreichten am Ort des Geschehens und überreichten der Jugendlichen 100 Dollar als Belohnung für ihren heldenhaften Einsatz. Das Edina Police Department hat ein Gelddepot mit welchem sie Menschen, die Gutes in der Community bewirken, belohnen können.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->