McDonald’s: An diesem Tag soll das Essen schlechter sein!

McDonald’s verspricht den Kunden Qualität. Aber jeder von uns hat wohl auch schon mal einen schlecht zubereiteten Burger 🍔, superlasche und kalte Pommes 🍟erwischt. Oder einen Salat 🥗, der nicht mehr ganz so frisch aussah. Woran das liegen könnte und an welchem Wochentag das am häufigsten vorkommen soll, verrät jetzt ein Ex-Mitarbeiter auf Reddit.

An diesem Tag solltest du nie etwas bestellen

Reddit User @rocoonshcnoon, der sich selbst als Ex-Mitarbeiter*in von McDonald’s (in den USA) ausgibt, verrät in einem Post auf der Plattform einige Tipps für Kunden und Konsumenten unter dem Titel „Ich habe meinen Job bei McDonald’s gekündigt und das sind meine Geständnisse“.

Neben der Tatsache, dass es auch Lob gibt und der Insider verrät, dass die „Arbeitsumgebung sauber ist – das meiste, was ihr über Fast Food Ketten hört, ist Bullshit“ – gibt rocoonshcnoon auch Tipps, worauf man bei Bestellungen bei der Fast Food Kette achten muss. Unter anderem empfiehlt es sich angeblich nicht an einem Sonntag zu McDonald’s zu gehen. Der Grund laut Insider*in: „Am Sonntag haben die Filialleiter oft frei und das Essen ist höchstwahrscheinlich schlechter als sonst.“ Das liegt daran, dass die Chefs besonders auf die Produktkontrolle achten, als Mitarbeiter*innen, die sich um Kunden*innen und Bestellungen kümmern müssen. Auf der Website von McDonald’s gibt der Fast Food Riese an, nach höchsten Standards zu arbeiten und die Lebensmittelsicherheit in den Mittelpunkt zu stellen.

Wann sind die besten Tage um bei McDonald‘s zu bestellen?

Klar, viele von uns gehen gern zu McDonald’s – doch es scheint Tage zu geben, an denen das eine bessere Idee ist als an anderen. Und der beste Tag ist wohl der, an dem frische Zutaten und Produkte angeliefert werden. Je nach Filiale und Auslastung derer sollte das ein- bis mehrmals die Woche geschehen. Meist vor und/oder nach dem Wochenende. Wenn dich das interessiert, können dir die Mitarbeiter und Leiter in deinem Lieblingsrestaurant sicher Auskunft darüber geben 💁🏻‍♀️.