McDonalds in Video entlarvt: Entsteht so ein McRib?

Sorry, an alle Fast-Food-Lover (uns natürlich eingeschlossen), aber bei diesem Video vergeht einem die Lust auf Burger, Pizza und Co. Auf TikTok finden oft die krassesten Beefs statt und manche TikTok-Trends sorgen für mächtig Empörung. Jetzt ist ein neues Video auf TikTok viral gegangen, welches zeigen soll, wie ein McRib bei McDonalds hergestellt wird. TikTok-User @thatonedepressedginger, behauptet von sich selbst Mitarbeiter bei McDonalds zu sein und veröffentlichte auf seinem Kanal ein Video, wo er entlarvt, wie ekelig die Zustände in der Restaurant-Küche sein können. Sein McRib-Video ging auf TikTok viral, hat fast 90.000 Likes und wurde über 11.000 Mal geteilt. "So wird ein McRib gelagert und gekocht", schreibt er zu dem Video und zeigt, die echt ekligen Zustände in der Küche. Seht selbst:

McDonalds: Entsteht so wirklich ein McRib?

Seine Videounterschrift dazu: "ekelhaft". In den Kommentaren stimmen ihm sehr viele TikTok-User zu und sind geschockt über die Zustände der Küche. Aber es gibt auch viele McDonalds-Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber verteidigen: "Ich arbeite auch bei McDonalds und so wie du das machst, sollte das wirklich nicht aussehen" oder "du bist selbst schuld daran, weil du den Container und den Grill selbst reinigen müsstest" oder "wir haben genug Zeit, um unseren Arbeitsplatz ordentlich zu halten". Die Meinungen scheinen da geteilt zu sein. Sein McRib-Video kam jedenfalls so gut an, dass er danach noch Videos zum BigMac und McChicken gemacht hat. Wir sind sehr gespannt, ob sich McDonalds zu diesem Video äußern wird.

