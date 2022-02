Mann versucht Oralverkehr bei sich selbst – Schlimme Folgen!

Mann versucht Oralverkehr bei sich selbst: chronische Rückenschmerzen als schlimme Folge

Wenn sich Menschen mit einem Penis selbst befriedigen, passiert das meistens mit der Hand. Anatomisch ist das anders schwierig. Ein Mann wollte sich davon jedoch nicht abhalten lassen. Er versuchte, sich selbst oral zu befriedigen, was schlimme Folgen hatte!

Nach seinem Versuch sich selbst einen zu blasen, blieben dem Mann nämlich eine Verletzung im Rücken, die zu dauerhaften Rückenschmerzen geführt hat. Auf Reddit spricht er anonym, aber offen über diese Erfahrung: "Eines Tages, als ich mich wie gewöhnlich darauf vorbereitete, mein Ding zu machen, habe ich Dehnübungen gemacht, um elastischer zu sein, ihr wisst ja. Ich hab dein mein Ding gemacht, als ich plötzlich ein übles Knacken in meinem Rücken hörte. In dem Moment, als ich das Knacksen gehört habe, schmerzte mein ganzer Rücken. Ich konnte nicht aufstehen, meinen Körper nicht einen Zentimeter bewegen. Ich fühlte mich wie paralysiert." 20 Minuten saß der Mann so auf seinem Bett, bis es wieder etwas Gefühl in seinen Körper bekam. Seit dieser Selbstbefriedigungs-Aktion habe er jedoch chronische Rückenschmerzen. Selbstbefriedigung will gelernt sein …

Selbstbefriedigung durch Oralverkehr? Mann spricht darüber, wie er das geschafft hat und welche Folgen es haben kann, sich selbst einen zu blasen

Auf Reddit kann der Mann zum ersten Mal über seine Erfahrung mit oraler Selbstbefriedigung sprechen und auch den schlimmen Folgen, die es bis heute trägt.

Wenn ihn jemand nach seinen Rückenschmerzen fragt, antworte er immer, dass er sich beim Training verletzt habe – was ja nicht ganz gelogen ist! Übrigens was das nicht sein erstes Mal. Der Mann hat schon öfter versucht sich selbst einen zu blasen und hat es auch öfter hinbekommen! Für den Oralverkehr bei sich selbst, hat er eine krasse Verwandlung hingelegt: "Um das klarzustellen, ich habe das schon öfter gemacht und jedes Mal war ein Erfolg. Ich glaube, dass die meisten Männer das nicht können. Ich habe absichtlich 10 Kilo abgenommen, damit ich es einfacher machen." Weiter gesteht er, dass er es wirklich gern nochmal probieren würde, dies jedoch sicher nicht die schlauste Idee wäre. "Ich werde mit den Schmerzen, wegen dieses Fehlers, vermutlich bis zum Ende meines Lebens leben müssen. Moral der Geschichte: Passt auf und beschützt euren Körper, auch wenn ihr denkt, dass nichts passieren kann", warnt der Mann zum Abschluss andere Reddit-User*innen. Also ihr Lieben, Oralverkehr bei sich selbst ausprobieren – lieber NICHT zu Hause nachmachen! Hier erfahrt ihr, wie Selbstbefriedigung bei Jungs richtig geht.

