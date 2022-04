Mann mit zwei Penissen: Sex mit über 1000 Menschen

Mann mit zwei Penissen hatte Sex mit über 1000 Menschen

Es gibt einen Mann, der den kleinsten Penis der Welt hat und dann gibt es einen Mann, der gleich zwei Penisse hat, die beide voll funktionsfähig sind. So funktionsfähig, dass er bereits mit über 1000 Menschen Sex hatte.

Während der "DoubleDickDude" auf Twitter und Reddit eine Legende ist, bleibt seine wahre Identität weitestgehend unbekannt. Auf Twitter schreibt er selbst: "Ich bin hier berühmt, online, aber im echten Leben haben die Leute auf der Wallstreet keine Ahnung, dass ich zwei Penisse habe." Während er im Job ein normales Leben führt, steht der Mann mit den zwei Penissen im Internet offen zu seinen sexuellen Vorlieben und Erfahrungen. Der Mann mit Doppelpenis ist bisexuell und muss sich angeblich auch regelmäßig ejakulieren, um eine Entzündung der Prostata zu vermeiden. "Meine Prostata entzündet sich, wenn ich nicht oft genug ejakuliere. Ich bin vermutlich der einzige Typ mit einem legitimen Grund, der mindestens einmal am Tag oder alle zwei Tage einen Orgasmus haben muss."

Zwei Penisse: Diphallie ist Grund für einen Doppelpenis

Wie kann es sein, dass ein Mann zwei Penisse hat? Diphallie ist eine seltene Fehlbildung, die zu einem Doppel-Penis führt und bei etwa einer von 5,5 Millionen Geburten auftritt.

Die erste Aufzeichnung von Diphallie gab es 1609 in der italienischen Stadt Bologna. Seitdem haben Ärzte*Ärztinnenetwa 100 Fälle diagnostiziert. Da diese Penisfehlbildung so selten ist, wissen Expert*innen nur wenig darüber. Man vermutet jedoch, dass sich der Doppelpenis durch einen Fehler in der Embryonalentwicklung des Kindes entwickelt. Dabei kann der ganze Penis verdoppelt werden oder nur ein Teil davon – oft werden sie operativ entfernt. Der "Double Dick Dude" ist sehr stolz auf seine zwei Penisse und hat bereits ein Buch mit dem Titel "Double Header: My Life with Two Penises" geschrieben.

Wer jetzt das dringende Bedürfnis hat, den Mann mit zwei Penissen zu sehen, kann dies hier tun.

*Affiliate-Link