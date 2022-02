Mann lässt Penis operieren: länger und breiter!

Er hatte „nur 7,5 cm“

Herr K. war nicht zufrieden mit der Länge seines Penis‘ – und sah es offenbar nicht ein, diese Tatsache länger hinzunehmen!

AUCH INTERESSANT:

Der 36-Jährige habe bereits seit Jahren versucht, die Länge seines Glieds zu verändern. Schließlich messe sein Penis „nur 7,5 cm“, wohingegen der Durchschnitt in Deutschland bei ungefähr 13 cm liege, die LAD Bible berichtet. Übrigens: Mit dieser Länge ist er weit vom kleinsten Penis der Welt entfernt, auch wenn das für ihn selbst wohl nur ein schwacher Trost ist. Bevor Herr K. sich unter das Messer legte, hätte er bereits einige andere Dinge ausprobiert – alle ohne den gewünschten Erfolg. Cremes, Pillen und sogar Penispumpen und Expander … er hat nichts unversucht gelassen! Schließlich blieb ihm nur noch die Operation.

So gewann sein Penis an Masse

Die Operation ließ Herr K. in Hannover bei Chirurg Dr. Christian Kerpen durchführen, einem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Dr. Kerpen hat sich auf die „Eigenfettmethode“ spezialisiert, womit er den Penis von Herrn K. um 2 cm in Länge und Breite vergrößern konnte. Hierbei wird Eigenfett des*der Patient*in genutzt, meist aus der Bauchgegend, und direkt in den Penis injiziert. Der Eingriff dauert 60 Minuten. Die so erlangten 2 cm betrachtet der Arzt mit Stolz: „Zwei Zentimeter in Länge und Breite – die machen einen großen Unterschied!“ Hoffen wir, dass Herr K. das auch so sieht. 😊

