Warum kann sich Frankie Muniz nicht mehr an „Malcom mittendrin“ erinnern?

Frankie Muniz ist nicht zu beneiden! Der Star, den viele bestimmt aus „Malcolm mittendrin“ in der Hauptrolle kennen, hatte sehr viel Pech nach dem Ende der Serie. Er wollte sich seinen Traum, Rennfahrer zu werden, erfüllen und war darin auch ziemlich erfolgreich! Damit war er nicht der Einzige: Viele Kinderstars machen heutzutage etwas ganz anderes als Schauspielern! 2009 hatte er aber einen krassen Unfall und hat schwere Verletzungen davongetragen. Noch schlimmer: Der Schauspieler leidet unter sogenannten „Transitorischen ischämischen Attacken“ – kurz gesagt „Mini-Schlaganfällen“. 😥

Diese führten dazu, dass der „Malcom mittendrin“-Star große Teile seiner Zeit bei der Serie nicht mehr erinnert. „Es macht mich ein bisschen traurig“, sagte Muniz in einem Interview 2017. „Ich durfte all die Dinge machen, die ich so gerne machen wollte. Aber die Wahrheit ist, dass ich mich nicht an viel davon erinnere.“ Der Arme! Er selbst scheint sich inzwischen aber nicht mehr so sehr daran zu stören. In einem Interview in 2019 klang der Star schon etwas optimistischer wegen seiner Situation: „Ich werde immer nur an mein schlechtes Gedächtnis erinnert, wenn Leute auf mich zukommen und sagen ‚Weißt du noch, als wir das gemacht haben? Erinnerst du dich noch an unsere Reise in das und das Land?‘ und ich mich nicht daran erinnere. Aber es ist nicht so, dass ich mich deswegen schlecht oder traurig fühle.“ Zumindest, so der Schauspieler weiter, wenn er nicht so sehr darüber nachdenkt. „So ist eben das Leben.“

Den Beitrag zu einem zufriedenen Leben hat sicher auch seine Frau, Paige Muniz. Sie schreibt Tagebuch, um Frankie bei seinen Gedächtnisproblemen eine Stütze zu sein. „Sie schreibt sehr detailliert“, so der Star. „Ich kann jeden Tag nachschauen und es hilft mir, mich zu erinnern. Sie ist eine große Hilfe.“ Die beiden Verliebten haben sich 2018 verlobt und letztes Jahr geheiratet. Im September 2020 haben sie Nachwuchs angekündigt! Damit können sie sich in die Galerie der Babys 2020/2021 einreihen. 😊

