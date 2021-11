Mädelsabend: 12 Tipps für eine nice Zeit!

Der Mädelsabend mit deinen besten Freundinnen steht an! Aber was kann man an einem Mädelsabend alles machen? Wir haben mal zwölf Tipps rausgesucht, die euer Treffen mit den besten Freundinnen unvergesslich machen. Langeweile gibt's damit nicht. 😉

Eines darf bei einem perfekten Abend mit den besten Freundinnen nicht fehlen: nices Essen – zum Beispiel Pizza! Doch einfach irgendeine zu bestellen ist ein bisschen langweilig. Also könnt ihr lieber Pizza selber machen! Oder einen fertigen Teig dafür kaufen und dafür selbst belegen. Daraus lässt eine lustige Challenge machen:

Zuerst nimmt sich eine von euch den Pizzateig.

Dann werden Tomaten, der Käse, die Oliven, Mais oder Pilze in Form eines lustigen Bildes auf die Pizza gelegt.

Welches Girl dann zuerst errät, was für ein Bild es werden soll, darf die Pizza essen. Dann ist die Nächste dran.

Übrigens: Wer eine ganz ausgefallene Idee für seinen Mädelsabend will, sollte mal eine Pizzatorte selbst machen – der absolute Party-Hit! Aber Achtung: Ein Stück reicht DICKE für den Anfang. 😂

Food-Tour

Ein kleines Eis als Vor- oder Nachspeise gehört zum Mädelsabend natürlich dazu! FlamingoImages / iStockphotos

Okay, Pizza auf der Couch ist natürlich kaum zu schlagen, aber wie wäre das: eine Food-Tour durch eure Stadt? Und damit meinen wir nicht unbedingt, dass ihr euch die Bäuche in jedem McDonald’s, dem ihr begegnet, vollschlagen sollt. 😁 Fast überall gibt es inzwischen Leckereien To-Go auf die Hand – und ja, das kann natürlich auch eine Scheibe Pizza sein! Schaut vorher einmal im Internet nach, welche kleinen Restaurants und Imbissläden besonders gefeiert werden und verbindet das mit einer nicen Route durch eure schöne Stadt! Wer weiß, was ihr dabei noch so alles entdecken könnt?

Motto-Party für den Mädelsabend

Was wäre ein cooler Mädelsabend ohne ein noch cooleres Motto? Nichts besonders, oder? Eben! Damit eure Girls-Night unvergesslich wird, solltet Ihr euch auf jeden Fall ein witziges Motto überlegen. Unser Lieblings-Motto? Pyjama-Party! Bei seinen BFFs fühlt man sich schließlich wie Zuhause. Warum sollte man also nicht direkt in chilligen Klamotten dort auftauchen? So wird euer Treffen gleich viel vertrauter und gemütlicher! #Squadgoals

Mädels-Flohmarkt

Endlich die alten Klamotten losgeworden und gleich noch was für die Umwelt dabei getan urbazon / iStockphoto

Dieses Problem kennen wir Mädels doch alle: Man hat so viele Klamotten in seinem Kleiderschrank hängen, die man gar nicht mehr trägt – aber zum Wegschmeißen sind sie auch zu schade. Idee: Nutzt den Mädelsabend doch einfach als "Tauschbörse für einsame Kleider"! Damit tut ihr gleich was für die Umwelt – genau wie diese Stars. So geht's: Jede bringt Klamotten mit, die bei ihr im Schrank vergammeln und dann tauscht ihr untereinander. Damit die ganze Tauschaktion aber noch einen spaßigen Beigeschmack bekommt, verwandelt ihr euer Zimmer in einen Catwalk. Jede präsentiert ihre mitgebrachten Teile zu einem Song ihrer Wahl! 😎

Startet einen Buchclub

Es gibt dieses eine Buch, dass du schon immer lesen wolltest, aber dich in deiner Freizeit einfach nicht motivieren kannst? Vielleicht hilft dir ja zu wissen, dass deine Freundinnen sich gerade in genau die gleiche Geschichte stürzen! Ein gemeinsamer Buchclub, in dem man sich regelmäßig trifft und über die Story austauscht, ist quasi ein Fantreff im real life! Und das beste: Du kannst es mit Dingen, wie dem Pizza-Rätsel verbinden … 😉

Bastel-Abend

Zusammensitzen und einfach mal so richtig ausgiebig quatschen ist schon was Tolles. Wie wäre es aber, wenn ihr nebenbei noch coole Dinge bastelt? Jetzt denkst du vielleicht „basteln ist doch was für Kinder“ – damit hast du aber nicht ganz recht! 😉 Ihr könnt zum Beispiel zusammen:

Nähen

Stricken

Mandalas ausmalen

Bilder malen, z.B. mit Aquarell

Zum einen ist das eine super entspannte Beschäftigung (wenn man schon geübt in den Dingen ist), zum anderen hat man quasi automatisch eine Art Souvenir vom Abend. Und kann beim nächsten Treffen gleich weitermachen. Super auch für die Leute, die bisher damit nicht viel zu tun gehabt haben, denn so könnt ihr gleichzeitig etwas Neues (und auch voneinander) lernen! Für ganz Kreative: Ihr könnt auch Kurzgeschichten schreiben – entweder jede Person eine oder ihr setzt euch gemeinsam an eine Geschichte und lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Crazy Umstyling

Ein bisschen aufbauend auf dem Tipp mit dem Mädels-Flohmarkt: Ihr wolltet schon immer Mal einen neuen Haarfarben-Trend ausprobieren, die ihr irgendwo auf Instagram gesehen habt? Dann ist euer Mädelsabend der perfekte Zeitpunkt dafür, denn mit neuen Klamotten muss natürlich auch ein neuer Style her! Probiert mit euren Mädels ein paar Beauty-Trends aus, für die ihr sonst keine Zeit habt. Neben Frisuren können das übrigens auch DIY-Gel-Nägel, falsche Wimpern oder z.B. farbige Eyeliner sein. Alles gemeinsam auszuprobieren bringt doppelt Fun!

Selfie-Time

Say Cheese! AleksandarGeorgiev/iStockphoto

Mit einem Erinnerungs-Selfie bleibt der Mädelsabend unvergessen und ihr könnt auf Instagram alle dran teilhaben lassen! Klar, Selfies macht ihr vielleicht eh ständig, doch bei dieser Idee für den Mädelsabend geht es nicht darum, gut auszusehen. Hingegen sollte euer Gruppen-Foto möglichst witzig und außergewöhnlich sein. Dabei könnt ihr so kreativ und verrückt sein, wie ihr wollt! Ihr könnt euch z.B. vorher mit Toilettenpapier einwickeln wie eine Mumie oder Klamotten wie für eine Bad-Taste-Party anziehen 🙊. Hier findet ihr noch mehr coole Foto-Ideen für Instagram. Das Beste: Jedes Mal, wenn ihr das Selfie anschaut, bringt es euch wieder zum Lachen und erinnert euch an den tollen BFF-Abend. Extra-Tipp: Wenn ihr eine Polaroid-Kamera habt, könnt ihr ein richtiges Ritual daraus machen und die Bilder gleich aufhängen. Best friends forever! Say Cheese! Das Selfie könnt Ihr Euch auch ausdrucken und aufhängen!

Throwback-Time

Wenn wir schonmal bei Fotos sind: Schnappt euch eure alten Fotoalben und blättert sie an eurem Mädelsabend gemeinsam durch. Vielleicht kennt ihr euch schon seit dem Kindergarten und habt viele gemeinsame Pics. Das weckt Erinnerungen, über die ihr sicher lachen müsst. Falls ihr euch erst ein paar Monate kennt, ist das auch eine tolle Sache. Denn so lernt ihr eure BFF noch besser kennen. Und ganz ehrlich: Wer liebt es nicht, sich alte Kinderfotos anzusehen und über die furchtbaren Klamotten von damals zu lachen! 😄 Hier findest du übrigens die süßesten Kinder-Fotos der Stars. 😍

Filme zum Heulen

Kitschige Liebes-Filme gucken gehört zu einem Mädelsabend, wie Käse auf eine Pizza. Wisst ihr noch, was euer erster gemeinsamer Lieblingsfilm war? Dann schaut ihn nochmal gemeinsam an! Wer als erstes heult, verliert 🙈 Und falls ihr mal einen neuen Film sehen wollt, dann haben wir hier eine Liste mit den schönsten Mädchenfilmen aller Zeiten!

Bowling oder Golfen im Dunkeln

Wer sagt, dass jeder Mädelsabend zuhause stattfinden muss? Wenn ihr Lust habt, was Neues zu unternehmen, wie wäre dann ein Abend in einer Schwarzlicht Bowlingbahn oder Minigolf? Ihr werdet sehen, dass das Spiel noch einmal um einiges witziger durch die Schwarzlicht-Farben wird. Da ist selbst ein Profi gefordert!

Sag mal …

Was gehört noch zu einem coolen Mädelsabend? Genau: Wahrheit oder Pflicht! Das beliebte Partyspiel ist unter Freundinnen einfach ein Dauerbrenner, den man immer wieder spielen kann! Ihr braucht für euren Mädchenabend neue Ideen? Hier gibt es die besten Fragen und Aufgaben für "Wahrheit oder Pflicht". Ihr wollt eurem Spiel ein kleines Upgrade verleihen? Dann schreibt die Fragen und Aufgaben vorher auf kleine Zettel, die ihr danach in eine Schüssel werft. Nacheinander müsst ihr jetzt die Zettel ziehen – so weiß niemand, was ihn erwartet!

