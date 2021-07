Die lustigsten Serien auf Netflix, Amazon Prime und Co.

Lustige Serien auf Netflix und anderen Streaming-Plattformen zu finden, ist leichter gesagt als getan! Zwar gibt es super viele witzige Serien – aber die muss man auch erstmal entdecken! Jetzt könntest du natürlich das Internet durchforsten nach Trailern, Beschreibungen etc. Muss aber nicht sein! Wir haben mal selbst geschaut, was es so für lustige Serien auf Netflix und Co. gibt!

Lustige Serien zum Lachen: Die beliebtesten Comedy-Shows

Lustige Serien von Netflix

Der Streaming-Dienst hat schon einige witzige Serien unter sich gesammelt über die letzten Jahre! Dazu zählen nicht nur Comedy-Shows von anderen Unternehmen, sondern auch eine Vielzahl an Eigenproduktionen.

Unter den wenigen deutschsprachigen Netflix-Serien findet sich „How to Sell Drugs Online (Fast)“: Wie der Titel schon andeutet, geht es um einen Online-Shop, auf dem ein junges Trio von Freunden Drogen verkaufen möchte. Das funktioniert natürlich nicht ganz so, wie geplant! Die Comedy besticht durch durchweg witzige Dialoge und Situationen und wird nie kurzweilig! Wer harte Fakten lesen will: Die Bewertungs-Webseite „Rotten Tomatoes“ gab der Serie 93 von 100%! Zwei Staffeln gibt es von der Serie, eine dritte Staffel ist schon auf dem Weg. 😉

"Arrested Development" wurde mit der Zeit eine Netflix-Eigenproduktion Netflix

Ein besonderer Fall unter den Netflix-Serien ist „Arrested Development“: Die Serie wurde ursprünglich nicht von Netflix produziert, sondern von Fox. Trotz richtiger guter Kritiken (aber niedriger Einschaltquoten) nahm Fox die Serie aus dem Programm. Netflix schnappte sich daraufhin „Arrested Development“, um seinen Katalog an lustigen Serien zu ergänzen und produzierte sogar eine neue Staffel! Es geht um eine – gelinde gesagt – ziemlich chaotische Familie, die Bluths. Michael, der einzig wirklich nette aus der ganzen verkorksten Bande, versucht, das Familienunternehmen zu retten, nachdem sein Vater wegen Betrugs im Gefängnis gelandet ist. Die Comedy-Serie ist ein Feuerwerk an Gags! Man muss relativ aufmerksam bleiben, um wirklich jeden Joke zu verstehen – lohnt sich aber! Alle Staffeln der Comedy kannst du auf Netflix anschauen.

Lustige Serien auf Netflix

Nicht jede lustige Serie ist von Netflix produziert, findet sich aber trotzdem auf dem Streaming-Dienst! Eine der besten Comedy-Serien ist auf jeden Fall „Modern Family“! Die Serie dreht sich um eine große Familie, deren „Teil-Familien“ unterschiedliche Konzepte haben: Da gibt es die „klassische“ Familie mit Mutter, Vater und drei Kindern. Die „Patchwork-Familie“ mit Vater, neuer Frau und Stiefkind und die „Regenbogen-Familie“ mit zwei schwulen Männern und einem Adoptivkind. 10 der insgesamt 11 Staffeln von "Modern Family" findest du auf dem Streaming-Dienst!

"How I Met Your Mother" ist eine der beliebtesten Comedy-Serien aller Zeiten! Fox

Mindestens genauso bekannt ist die Comedy-Serie „How I Met Your Mother“: Ein Vater erzählt seinen Kindern eine – überaus – lange Geschichte davon, wie er damals die Mutter kennengelernt hat. 9 Staffeln ist diese Geschichte lang! Eher dreht sie sich um die Freund*innen des Vaters, Ted Mosby, und seinen teils sehr verrückten Abenteuern in New York. Das besondere an der Serie: Die Autor*innen waren sehr bemüht, eine stringente Storyline ohne Logiklöcher zu schreiben. So gibt es Anspielungen auf damalige und zukünftige Folgen und Staffeln durch die ganze Serie!

Lustige Serien auf anderen Plattformen

Nicht alles lässt sich bei Netflix streamen – leider! Fern des Streaming-Dienstes und Lebensstunden-Diebs gibt es noch viele andere Serienperlen! Beispiele gefällig? „Two And A Half Men“ wird wohl immer eine der besten Comedy-Serien bleiben! Charlie Sheens Rolle als Charlie Harper war über den Vornamen hinaus einfach für ihn geschrieben. Und auch ohne den Superstar, über den es heutzutage heißt, er sei krank, pleite und lebe bei seinen Eltern, konnte die Serie weiter auf zwei Beinen stehen. Ashton Kutcher hat die Hauptrolle ziemlich gut übernommen und konnte noch ein paar Jahre lang die vielen „Two And A Half Men“-Fans auf der Welt erfreuen. 9 Staffeln der Comedy gibt es aktuell auf Amazon Prime. Oder, ganz klassisch, im Fernsehen! 😊

Ein richtig dicker Klassiker wäre noch „Mr. Bean“. Wie es eine Serie schafft, so witzig zu sein, ohne die Hauptfigur auch nur einen Ton (!) sprechen zu lassen, bleibt uns wohl immer ein Rätsel. Aber sie schafft es! Mr. Bean ist ein ziemlich kindlicher Mensch, der in absurde Situationen gerät. 14 Folgen hat die Serie insgesamt, die du dir gerade bei Amazon Prime und TV Now ansehen kannst.

Natürlich gibt es für alle, die keine Lust auf eine neue Comedy-Serie haben (oder nicht die Zeit aufbringen wollen, sich durch drölfzig Staffen zu bingen) auch viele Filme, die witzig sind! Lustige Filme, auch Komödien genannt, haben wir schon für euch gesammelt! Dort haben wir sehr bekannte Komödien, wie "Ted" und "Ziemlich beste Freunde", aber auch unbekanntere Filme, wie "How To Be Single" und "Tammy". Dir ist eher nach mehr Romantik? Say no more! Wir haben auch die schänsten Liebesfilme fürs Herz. 💖

