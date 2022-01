Lustige Filme: Über 40 Komödien zum Lachen!

Lustige Filme, die gegen Langeweile helfen

Mit dem Filmgeschmack ist es ein bisschen so wie Pizza: Es gibt viele Möglichkeiten, aber jeder hat so seinen ganz eigenen Geschmack. Die einen stehen total auf Realverfilmungen von Disney-Klassikern, die anderen eher auf schöne Liebesfilme und romantische Movies. Trotzdem gibt es ein paar Filme, die wirklich jeder feiert und witzig findet. Ob Klassiker wie "Zurück in die Zukunft", Zeichentrick-Kracher wie "Toy Story", deutsche Filme wie "Fack Ju Göthe", Action-Movies wie "Guardians of the Galaxy" oder romantische Komödien wie "Bad Moms": Wir haben über 40 lustige Filme rausgesucht, die für jeden etwas bereithalten. So steht einem witzigen Filmabend mit der Familie oder Freund*innen nichts im Weg. Denn seien wir mal ehrlich: Am nervigsten ist es, sich überhaupt für einen coolen Film zu entscheiden! Kein Wunder, schließlich gibt es alleine auf Netflix jeden Monat neue Serien und Filme, die man nicht verpassen sollte. Wie soll man da den Überblick behalten? In der Galerie findest du über 40 lustige Komödien, mit denen dir auf keinen Fall mehr langweilig ist.

Was macht einen lustigen Film aus?

Nun ja, dass wichtigste wird auf jeden Fall sein, dass der Film witzig ist! 😅 Humor ist natürlich auch eine Geschmackssache. Der eine findet das lustig und der andere das. Manch einer lacht schon Tränen und bekommt Bauchweh vor Lachen, wenn nur eine witzige Stelle im Movie passiert, der andere braucht schon etwas mehr, um einen richtigen Lachflash zu bekommen. Was allerdings bei einigen lustigen Filmen enthalten ist, ist der Part des Schmunzelns. Etwas, was dich zwischenzeitlich zum Nachdenken anregt und auf ein Thema anspielt. Und dann wird es aber auch schnell wieder lustig. 😄 Das mit dem Nachdenken ist nicht immer gegeben, aber man sieht es des Öfteren in lustigen Filmen.

Lustige Filme: Lachen ist gesund

Lachen tut einfach gut! Hat man Spaß und ist am Lachen, dann vergisst man nicht nur alle seine Probleme und den Stress, den man vielleicht den Tag über hatte, nein, es ist auch gesund, viel zu lachen! Für die körperliche und psychische Gesundheit ist Lachen das Beste. Herzhaftes Lachen lockert nämlich die Muskeln, setzt sehr viele Glückshormone frei und löst so unsere angestauten Emotionen. Hast du also einen doofen Tag oder willst einfach so mal richtig ablachen, ist ein lustiger Film genau das Richtige! 😊

Klick dich durch die Bilder. Viel Spaß!

