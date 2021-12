"Lucifer": Die wahre Bedeutung der Serie!

"Lucifer": Das macht die Rolle aus

Seit Jahren ein Serien-Hit! Die Rede ist von "Lucifer". Wer die Serie immer noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Eine Mystery-Drama-Serie mit guten Plots. Tatsächlich ist auch schon die letzte und sechste Staffel von "Lucifer" abgedreht. Die Produzent*innen der Serie haben auch schon verraten, dass die kommende Staffel ganz anders sein soll als die Bisherigen und vor allem der Serienschluss von "Lucifer" Staffel 6 soll sehr emotional werden. Notiz an euch: Auf jeden Fall viele Taschentücher parat halten, wenn es so weit ist. Wann soll Staffel 6 von "Lucifer" erscheinen? Ende 2021 oder Anfang 2022 soll es soweit sein. Wir hoffen natürlich eher. 🥰 In einem aktuellen Interview mit GoldDerby hat Hauptdarsteller Tom Ellis, der den charismatischen Lucifer spielt, nun verraten, was er an seiner Rolle am meisten feiert! "Es macht mir immer mehr Spaß, einen Bösewicht zu spielen“, sagte er mit einem Grinsen. "Es ist in gewisser Weise befreiend und unterhaltsam, als Schauspieler eine Figur zu spielen, die alles sagen darf, was man wahrscheinlich im wirklichen Leben nicht sagen kann, darf oder sollte." Und auch zu der wahren Bedeutung der Show und über seine Rolle Lucifer hat er eine ganz klare Meinung …

10 Serien-Figuren, die jeder hasst 😡 Gut und böse!

"Lucifer": Wahre Bedeutung der Serie

In ganzen sechs Staffeln entwickeln sich die Charaktere einer Serie. Sie wachsen über sich hinaus, verändern ihr Leben und entwickeln sich weiter. Tom Ellis erzählte im Interview: "Ich dachte zuvor immer, die Show sei eine Reise über Lucifers Erlösung, wie die ultimative Erlösungsgeschichte über einen scheinbar rettungslos verlorenen Charakter. Aber dem ist nicht so. Ich habe verstanden, dass Lucifer auch jemand ist, der auf seine ganz persönliche Reise geht und sich sehrwohl weiterentwickelt hat." Wir sind gespannt, wie die letzte Staffel "Lucifer" sein wird und ob die Produzent*innen ihr Versprechen halten werden.