Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz eroberte sie auf Anhieb Platz 1 der Charts. Damit war Hänni der erste Schweizer in 52 Jahren, der Platz 1 der deutschen Charts erreichte. Sein Debütalbum "My Name is Luca" ging ebenfalls ab wie eine Rakete: Es platzierte sich in Österreich und der Schweiz auf Platz 1 sowie in Deutschland auf Platz 2 der Album-Charts.

Biografie Luca Hänni

Luca Hänni erblickte am 8. Oktober 1994 im Schweizer Kanton Bern das Licht der Welt und wuchs in Uetendorf mit Schwester Annina und den zwei Stiefbrüdern Cyril und Sandro bei seiner Mutter Marianne Schmid und deren Lebensgefährten auf. Schon im Kindergarten nahm er Schlagzeugunterricht. Nach dem Schulabschluss begann er eine Ausbildung als Maurer, die er im zweiten Lehrjahr wegen seiner Musikkarriere abbrach. Der 1,73 Meter große Sänger liebt Musik, Kraftsport, Joggen, Wake- und Snowboarden.