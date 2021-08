Wie heißt Loredana wirklich?

Loredana heißt mit Vornamen eigentlich gar nicht Loredana sondern Loridana, ihr Nachname ist Zefi. Seit ihrer Hochzeit hat sie einen zweiten Nachnamen: Aliu. Ihr korrekter bürgerlicher Name ist also Loredana Aliu Zefi.

Wie alt ist Loredana?

Loredana wurde am 1.September 1995 in Luzern in der Schweiz geboren und ist 25 Jahre alt. (Stand 23.9.20) Vom Sternzeichen ist sie Jungfrau.

Loredana: Herkunft und Familie

Auch, wenn Loredana in der Schweiz geboren wurde und aufgewachsen ist, hat sie Kosovo-Albanische Wurzeln. Ihre Eltern kommen gebürtig aus dem Kosovo, sie hat neun ältere Geschwister.

Loredana & Mozzik

Schon früh war Loredana mit Rapper Mozzik zusammen, 2019 kam dann Tochter HANA zur Welt. Doch obwohl das Rap-Couple im Business als „Bonnie & Clyde“ galt, gaben Loredana und Mozzik 2019 ihre Trennung bekannt. Danach folgte ein Rosenkrieg, den die beiden vor allem in ihren Songs führten, mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt.

Wie wurde Loredana fame?

Zum einen natürlich durch ihren, vor allem in Albanien, extrem gehypten Ex-Freund Mozzik. Aber den ersten Schritt in Richtung Hype hat sie selbst gemacht, als sie auf ihrem Instagram-Account ein Lip-Sync-Video zu „Habibi“ von Maître Gims postete. Der Clip ging durch die Decke, sodass ihr Account schnell zu über 100.000 Followern wuchs.

Loredanas erster Song: "Sonnenbrille"

Am 15.6.2018 droppte Loredana ihren ersten Track „Sonnenbrille“ auf ihrem, am selben Tag erstellten, YouTube-Channel! Der Song wurde schnell zum Hit und sorgte dafür, dass Lori ihre Identität wirklich bald mit einer Sonnenbrille schützen musste. Mittlerweile hat der Track über 61 Millionen Aufrufe. Krass, aber auch verständlich, schließlich gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Rapperinnen und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Albanien und der Schweiz ein gefeierter Star!

Loredana: Anzeige und Verhaftung

Im Mai 2019 klingelte die Polizei bei Lori und nahm sie vorübergehend fest. Grund dafür war eine Anzeige von Petra Z. in der ihr Betrug in Höhe von 700.000 Schweizer Franken vorgeworfen wurde. Loredana und Petra Z. haben sich vor Kurzem außergerichtlich geeinigt und sich ausgesprochen.

Loredana: Shirin David, Juju & Tayna

Mit anderen Rap-Girls läuft es so gemischt. Während ihr gemeinsamer Song „Kein Wort“ feat. Juju, krasse Rekorde gebrochen hat und Lori sogar mal behauptet hat, etwas mit Juju gehabt zu haben, versteht sie sich mit anderen Rapperinnen eher schlecht. Shirin David und Lori haben sich gegenseitig schon die ein oder andere Punch-Line um die Ohren gehauen, sogar ein Freestyle-Diss hat Loredana gegen Shirin gedroppt. Doch nicht nur im deutschen Rap-Game gerät Lori an andere Girls. Nachdem Mozzik seinen Track „Edhe Tie“ feat. Tayna veröffentlichte, postete Lory-Glory ein Meme in ihrer Story und schrieb dazu: „Wenn dein Ex eine Neue hat und sie genauso aussieht wie du“! Ein klarer Schuss gegen die albanische Rapperin …

Loredanas Alben

Am 13. September 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Album „King Lori“. Ihr Debüt-Studioalbum enthält 12 Tracks und schaffte es in Deutschland auf Platz 3 der Albumcharts. 2020 kündigte sie nach einer kurzen Social-Media Pause ihr zweites Album „Medusa“ an.

Loredana und Zuna

Ein heikles Thema! Nach der Trennung von Mozzik sah man Lori viel mit KMN-Rapper Zuna. Zusammen veröffentlichten sie auch den Track „Du bist mein“, von Liebe sprachen die zwei Rap-Stars aber nicht. Kurz darauf war Bonez MC im Video zu „Mit Dir“ zu sehen und zwar genau in dem Moment, als sie die Line „ Es gibt nur dich oder Drake“ rappte – auch das heizte die Gerüchteküche an. Nachdem Zuna & Lori dann aber zusammen im Urlaub gesehen wurden, stellten sich viele die Frage, ob sie nicht doch zusammen sind? Auch wenn Loredana einige Male versucht hat, ihren Beziehungsstatus aufzuklären, so richtig blickt da keiner mehr durch. Naja, Hauptsache, sie ist glücklich!

