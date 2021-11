Looskanal: 10 Fakten über den TikTok-Star

So lautet der echte Name von TikTokerin Looskanal

Viele kennen sie zunächst nur unter ihrem Account-Namen Looskanal. Eigentlich heißt die Social-Media-Creatorin dahinter aber Lea Pietsch.

Looskanal: Alter, Herkunft, Familie

Lea aka. Looskanal wurde am 17. April 2001 geboren und ist jetzt 20 Jahre alt (Stand 23. April 2021). Sie lebt in Salzgitter/Deutschland mit ihren Eltern Silvia und Hans-Jürgen, ihrem jüngeren Bruder Nils und den beiden Hunden Nicky und Benny.

2016 begann die Social-Media-Karriere von Looskanal

Schon vor ganzen vier Jahren startete die damals 15-Jährige auf den sozialen Medien durch. Viele lernten sie auf Instagram oder Musical.ly, das frühere TikTok, kennen. 2017 kam dann auch noch ein YouTube-Channel dazu. Der Content von Looskanal dreht sich vor allem um Musik, Beauty, die neusten Trends sowie Dance- und Lip-Sync-Videos oder TikTok-Challenges.

Hier findest du Lea von Looskanal auf TikTok und Co.

Damit du nichts aus dem spannenden Leben von Lea alias Looskanal verpasst, kannst du ihr auf diesen Social-Media-Accounts folgen:

TikTok: @wifiloo_m ; 3,2 Millionen Follower (Stand 23. April 2021)

; 3,2 Millionen Follower Snapchat: @pєαchєѕ.1704

YouTube: @Looskanal ; 220.000 Follower (Stand 23. April 2021)

; 220.000 Follower Instagram: @lea; 1,2 Millionen Follower (Stand 23. April 2021)

Mit diesen Social-Media-Stars ist Looskanal befreundet

Richtig close ist Looskanal mit ihren Besties Cosima und Nini. Zusammen drehen sie immer wieder coole Videos oder machen Pics für Insta. Aber auch TikToker Leon.Content, Selina Mour und Chany Dakota sind gute Freund*innen von Lea und kreieren gemeinsam mit ihr neuen Content.

Hat Looskanal einen Freund?

Momentan scheint es so, als wäre Lea von Looskanal single. Zumindest hat sie nicht öffentlich bekannt gegeben, dass sie in einer Beziehung ist.

Ist TikTok-Star Looskanal magersüchtig?

Unter den Bildern und Videos von Lea aka. Looskanal findet man immer wieder Kritik und Hate-Kommentare, weil der TikTok-Star so dünn ist – auch eine Art von Bodyshaming! Viele ihrer Follower befürchten zudem, Looskanal sei magersüchtig. Auf ihrem YouTube-Kanal hat sie dazu jedoch ein Statement abgegeben, in dem sie alles über ihre sehr schlanke Figur erklärt hat. Das ganze Video siehst du unten. Eins macht Lea Pietsch darin aber sehr deutlich: Sie hatte noch nie eine Essstörung, hat keine Stoffwechselkrankheit oder ist/war magersüchtig.

Neben TikTok: Looskanal ist auch Sängerin

Was manche vielleicht gar nicht wissen: Looskanal postet nicht nur Lip-Sync-Videos auf TikTok, sondern kann wirklich singen. Das hat sie schon in dem ein oder anderen Cover-Video gezeigt. Allerdings hat sie auch bereits eigene Songs wie "We are Lovers" und "Reflexion" veröffentlicht.

Looskanal hat ihr eigene Modelinie

Für alle, die Lea von Looskanal noch näher sein wollen, hat sie coole Klamotten designt. Ihr Shop trägt den Namen "Peachly" und hat neben Klamotten auch süße Accessoires zu bieten.

Looskanal: Ihre Hobbies

Privat verbringt Looskanal natürlich ziemlich viel Zeit damit, Content für ihre verschiedenen Social-Media-Kanäle zu kreieren – und das extrem kreativ! Lange schon zählt aber auch Cheerleading zu ihren Hobbies. Ihre größte Leidenschaft ist aber wohl das Reisen, weshalb sie in Sachen Deko und Schmuck das Travel-Thema immer gerne aufgreift. Auf Social Media setzt sie sich jedoch auch immer wieder für mehr Toleranz, Aufklärung, Selbstliebe und weniger Mobbing ein.

