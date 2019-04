Linkin Park: So wird das nächste Album!

Chester Bennington bereitet die Fans auf den brandneuen Linkin-Park-Sound vor!

Vor knapp zwei Jahren erschien das letzte Linkin-Park-Album "Collision Course", seitdem warten die Fans gespannt auf etwas Neues von der Band.

Jetzt erklärte Frontmann Chester Bennington (30) laut MTV, dass das neue Album, das frühestens Anfang 2007 veröffentlicht wird, einen völlig anderen Sound haben wird.

"Wir beschäftigen uns jetzt eher mit Musik, die uns inspiriert hat, als mit dem Nu-Metal-Sound. Wir reißen das heraus. Es ist komplett weg", so Chester. "Wir waren immer bekannt dafür, dass wir viele verschiedene Musikrichtungen mischen, und uns nicht in eine bestimmte Schublade stecken lassen", erklärt er.

"Aber indem wir das gemacht haben, haben wir uns irgendwie in unsere eigene Sound-Schublade gesteckt. Das hört sich merkwürdig an, aber da ist eine Art roter Faden, den die Leute erwarten werden, aber wir versuchen, den aus unserer neuen Musik herauszuziehen", so Chester.

Linkin Park haben für das neue Album über 100 Songs geschrieben, aus denen jetzt die besten ausgewählt werden. Und die Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass sie ihre Band nicht mehr erkennen: "Wir entfernen uns von dem vorhersehbaren Sound, den wir in der Vergangenheit hatten, aber es wird nie die Frage aufkommen, ob das Linkin Park ist, wenn man es hört."

