Joseph Hahn wurde am 15. März 1977 in Glendale (US-Bundesstaat Kalifornien) geboren, seine Eltern stammen aus Korea. Meist wird er nur "Joe" genannt, in seiner Funktion als Produzent tritt er als "Mr. Hahn", auf dem Album "Reanimation" wurde er auch als "Chairman Hahn" (dt.: Vorsitzender Hahn) aufgeführt.