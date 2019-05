Halloween 1996 heiratete Chester seine Jugendliebe Samantha, am 19. April 2002 wurde ihr gemeinsamer Sohn Draven Sebastian geboren. Im Frühjahr 2005 trennte sich das Ehepaar. Noch im selben Jahr heiratete Chester das ?Playboy?-Model Talinda Bentley (*18. September 1976, Sternzeichen: Jungfrau). Die Verlobung war im August 2005, die Hochzeit am 31. Dezember 2005 Am 17. März 2006 wurde ihr gemeinsamer Sohn Tyler Lee geboren.