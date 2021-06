Liebeshoroskop: Dein Sternzeichen verrät dir, wie es um dein Liebesleben steht 💘

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Das Widder-Geborene zu den leidenschaftlichen Sternzeichen gehören, ist nichts Neues. Und verlieben kannst du dich als Widder auch ziemlich schnell. Aber dieses Beziehungsding, ach, das schreckt dich nach wie vor ab. Du warst zwar schon in der ein oder anderen Beziehung, aber etwas für die Ewigkeit war bisher noch nicht dabei. Du bist einfach zu sehr freiheitsliebend. Du tust dich schwer mit Kompromissen und machst es einem*einer Partner*in so nicht einfach. Derzeit solltest du dich lieber auf dich fixieren und endlich rausfinden, was du wirklich in deinem Liebesleben möchtest.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Als Stier brauchst du lange, um mit jemanden richtig warm zu werden. Aktuell gibt es da schon eine Person, mit der du dir mehr vorstellen könntest. Aber du zögerst. Du hast Angst, wieder verletzt du werden. Was andere als stolze oder eingebildete Art des Stiers sehen, ist in Wahrheit nur ein Schutzmechanismus. Aber hier ein offensichtliches Geheimnis: Um dich wieder neu zu verlieben und Schmetterlinge im Bauch zu fühlen, musst du den Menschen offen gegenübertreten und ihnen eine Chance geben!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Ein Zwilling liebt das Reden. Flirten? Kein Problem. Zwillinge sind wirklich nur minimal schüchtern und mögen es sehr gerne auf fremde Menschen zuzugehen. Wenn du also Single bist, dann gibt es dafür eigentlich keinen anderen Grund, als das du gerade einfach deinen Fokus auf dich legst. Sobald du wieder bereit bist, jemanden zu 110% zu lieben und eine Beziehung möchtest, wirst du auch ohne große Mühe jemanden kennenlernen. 🥴

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 🦀

Auch wenn es ein Krebs nicht gleich zugeben möchte: Er ist schüchtern. Er würde gerne bei den großen Haien mitschwimmen, aber er ist ein süßer Fisch, der gerne nur da schwimmt, wo er den Boden des Wassers sieht. Bei fremden Menschen in einer ungewohnten Umgebung wirst du schnell nervös. Deswegen solltest du als Single-Krebs raus in die Welt und dich nicht verstecken. Du bist liebenswert und die Sterne stehen gut für dich, also trau dich! 💘

Löwe (23. Juli – 23. Aug.) 🦁

Also Löwe suchst du momentan nicht nach einer festen Bindung. Du würdest gerne wieder rausgehen, vielleicht auf eine Party und gerne mit ein paar Boys*Girls unverbindlich flirten, was das Zeug hält. Handynummern austauschen und flüchtig im Kontakt bleiben ja, aber nach mehr ist dir gerade nicht.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Als Jungfrau-Geborene*r hast du es beim Dating nicht einfach. Du gehörst leider eher zu den Pechvögeln. Das Flirten liegt dir leider nicht. Viele missverstehen deine Andeutungen und merken vielleicht auch gar nicht, dass du schon mit ihnen flirtest. Du versteckst dich gerne hinter blöden Witzen und Sarkasmus. Dabei hättest du auf jeden Fall das Potential, ein*e gute*r Freund*in zu sein. In der Beziehung gibst du alles für deine Liebe und bist ehrlich und treu. Lass dich darauf ein, auch wenn du dich am Anfang unwohl fühlst, wenn du jemanden kennenlernst. Das ist ganz normal, wird sich aber bezahlt machen.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

In Sachen Liebe bist du ein wahrer Glückspilz. Du hast vor Kurzem jemanden ganz Besonderen kennengelernt. Wenn nicht, dann pass auf: Lange kann es nicht mehr dauern! Wie besonders er*sie für dich ist, wird dir auch relativ schnell klar. Ihr seid auf einer Wellenlänge, habt den gleichen Humor, die gleichen Interessen und attraktiv findet ihr euch beide auch. Es stimmt einfach alles. Schnell wird er*sie nach wenigen Dates mit dir auch den nächsten Schritt gehen wollen (keine Angst, er*sie will dich nur offiziell seine*ihre Freund*in nennen). Eine tolle Zeit steht dir bevor!

Skorpion (24. Okt. – 22. November) 🦂

Deine Gedanken sind gerade null bei Jungs*Mädchen. Du hast vielleicht Träume von Charakteren deiner Lieblingsserie, aber ansonsten gibt es gerade keine*n der*die dein Herz zum Rasen bringt. Auch wenn sich das vielleicht lahm anhört, aber so ist es. Du würdest dich sehr gerne wieder verlieben, die rosarote Brille aufhaben und gerne diese Frisch-verliebt-Leichtigkeit verspüren wollen. Aber du hast gelernt, nicht jede*r der*die dir über den Weg läuft, den*die du online kennenlernst und mit dem*der du eine Gemeinsamkeit hast, ist gleich Mister*Misses Right. Zweimal hinzuschauen lohnt sich oft! 🧐

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen haben zu hohe Ansprüche. Und wahrscheinlich wurde dir das schon mal gesagt. Du denkst dir, du weißt einfach, was du möchtest, aber für andere wirkt es ganz anders. Vielleicht sollte man hier versuchen, eine eine richtige Balance zu finden. Oftmals sind es genau die Ecken und Kanten, ja sogar die Fehler des anderen, in die man sich verliebt und die den anderen dann besonders machen. Schreib ein*e potenzielle Partner*in also nicht so schnell ab, sondern lasse 2021 zu deinem persönlichen Glücks-Liebes-Jahr werden!

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Als Steinbock wirst du mit deinem Kopf und deinen Hörnern bald mit jemand anderen kräftig zusammenstoßen. Mit einer Liebelei oder deinem*deiner Freund*in, es ist beides möglich. Aber dicke Luft wegen deiner Meinungsverschiedenheit staut sich an und die muss raus! Habt ihr die Sache aber erst mal hinter euch gelassen, steht einem Happy End nichts mehr im Wege. 💘

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Dein Sternzeichen ist dafür bekannt, seine Freiheiten ungern abzugeben oder sich von jemanden reinreden zu lassen. Aber gegen die Liebe kann man nichts machen. Du wirst demnächst jemanden kennenlernen, der dein Bild von einem*einerr Partner*in komplett verändert. Du siehst, dass es auch ohne Drama gehen kann. Das man sowohl Liebe als auch beste Freund*innenschaft in einer Person vereint haben kann und wie glücklich du mit einem*einer Freund*in sein kannst.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Fische sind keine großen Abenteurer und so ist es auch bei ihrer Liebe. Sie wollen kein Tamtam, kein ewig langes Daten, sie hassen dieses Katz- und Mausspiel und würden das gerne alles überspringen und gleich zur tiefen und festen Liebesbeziehung übergehen. Aber so einfach ist das nicht. Schon gar nicht, wenn deine Selbstzweifel dich gerne bremsen. Du bist ein toller Mensch und wirst auch bald schon jemand genauso tollen kennenlernen, wenn du nur mit einem offenen Herzen durch die Welt gehst! 😊