Liebe: Ist ER der Richtige für dich?

Du bist verliebt? Oder zumindest ein bisschen verknallt? Und jetzt weißt du nicht, wie der Junge, an den du ständig denken musst, zu dir passt! Das ist manchmal auch gar nicht so leicht herauszufinden. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die darauf hindeuten, dass du ihm wirklich etwas bedeutest. Dass er dich auch sehr gern hat. Welche das sind, erfährst du hier! So erkennst du, ob dein Schwarm ein absoluter Traumboy ist und du deinen Mr Right vielleicht schon gefunden hast.

1. Er bringt dich zum Lachen

Er weiß genau, wie er dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann? Welche Knöpfe er drücken muss, damit du loskicherst? Und macht das auch andauernd … Bingo! Das macht er nicht, weil er dich ärgern will, nein: Wenn er merkt, dass du happy bist, ist er es ebenfalls. Hach, Glück hoch zwei macht doppelt Spaß!

2. Er passt auf dich auf

Wenn es spät wird, fragt er dich, wie du nachhause kommst. Außerdem will er, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, wissen, ob du Hunger hast oder dir kalt ist. Dann bietet er dir wie selbstverständlich seine Jacke an. Solch einen Beschützer wünscht sich doch jedes Mädchen an seiner Seite. Ein wahrer Gentleman!

3. Er macht ständig Paar-Selfies

Er zückt super häufig sein Smartphone, will nahezu ALLE Momente mit dir festhalten und schickt sie dir? Wie süß von ihm! So hat er dich immer bei sich, wenn ihr euch nicht sehen könnt. Und auch du kannst vorm Schlafengehen noch träumen...

4. Er stellt dich seinen Freunden vor

Wenn einer seiner Kumpels Geburtstag oder ein wichtiges Spiel hat, fragt er dich, ob du Lust hast, ihn zu begleiten. Wenn ihr zu zweit dort hingeht, stellt er dich dann allen vor. Außerdem hat er dich in eine WhatsApp-Gruppe mit seinen Freunden eingeladen, damit du weißt, was los ist.

5. Er schenkt dir immer wieder Aufmerksamkeit

Er lächelt dich an, wenn er dich sieht, sucht häufig deine Nähe oder schreibt dir Nachrichten. Das bedeutet, dass er super oft an dich denken muss und du gute Laune in sein Leben bringst. Es ist wunderschön, wenn er zeigt, dass du ihm auffällst. Dass du etwas ganz Besonderes für ihn bist.

6. Er schleicht sich in deine Träume

Wenn du nachts aufwachst und im ersten Moment nicht realisierst, ob du das gerade geträumt hast oder der Traum real ist. War aber auch zu schön, oder? Sein Lächeln, das Kitzeln seiner Haare auf deiner Haut – diese Glücksgefühle willst du auch in echt haben. Na dann …

7. Er probiert neue Dinge für dich aus

Eigentlich geht er gar nicht gern shoppen? Begleitet dich aber trotzdem? Und ist sogar zum Geburtstag deiner Tante mitgekommen, obwohl er wusste, dass es eine echt öde Familienfeier wird! Wow, das macht nicht jeder Boy, sondern nur einer, der dich richtig gernhat. Echt cool!

8. Er vertraut dir sein Handy an

Er hat dir schon mal sein Handy gegeben und sogar den PIN-Code verraten. Das beweist großes Vertrauen, schließlich kannst du nicht nur all seine Fotos anschauen – auch die, die er niemandem zeigt –, sondern du siehst auch, mit wem er alles so schreibt. Klar, dass du das niemals ausnutzen darfst, um ihn auszuspionieren.

9. Er will dich dauernd sehen

Er fragt schon während eures Dates, wann ihr euch das nächste Mal seht. Er kann es gar nicht abwarten, schreibt dir das auch per WhatsApp oder Instagram und strahlt dich schon von Weitem an, wenn ihr verabredet seid. Außerdem macht er dauernd Vorschläge, was ihr Cooles unternehmen könnt.

10. Er fragt dich nach deiner Meinung

Er will wissen, was du über den neuen Film oder den neuen Lehrer oder das Outfit seines Kumpels denkst? Das zeigt, dass er viel von deiner Meinung hält und sich wirklich für dich als Person interessiert. Einen tolleren Liebesbeweis kann es kaum geben!