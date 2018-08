Liam Payne: Sex-Geständnis

Die meisten Sänger wollen durch ihre Musik irgendetwas ausdrücken, das sie besonders beschäftigt, oder ihnen sehr am Herzen liegt. Genau so geht es auch „One Direction“-Star Liam Payne. Doch der 24-Jährige singt nicht etwa am liebsten über die Liebe zu einer Frau, oder seine größten Träume im Leben – sondern über heiße Bettspielchen.

Liam Payne: "Ich liebe Sex!"

Der Titel seines Songs „Strip That Down“ sagt schon einiges aus, klare Sache. Heute erschien Liam Paynes neues Lied „First Time“- geht es darin etwa um das erste Mal des Sängers? Zumindest zwischen den Zeilen kann man davon ausgehen... In einem Interview verriet Liam jetzt, warum er so gerne dieses eine bestimmte Thema in seine Songs bringt: “Es ist einfach folgendes: Ich liebe Sex. Es gibt keinen besseren musikalischen Weg, als mich - einen jungen heranwachsenden Mann - so selbst auszudrücken. Mir gefällt es. Ich mag es. Es ist wunderbar.” Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Gut möglich, dass Liam sich gerade besonders von seiner neuen Flamme Cairo Dwek inspirieren lässt.

Liam Payne: Darum kann er sein Album (noch) nicht veröffentlichen

Doch in dem Interview schlug Liam Payne auch ernstere Themen an. Auf die Frage, wann denn endlich sein heiß ersehntes erstes Soloalbum rauskäme, antwortete er, dass er eigentlich schon längst genug Songs dafür fertig hätte. „Aber irgendwie fühle ich mich noch nicht bereit, einige von diesen Songs zu veröffentlichen. Es passt einfach gerade nicht dazu, wie ich mich fühle. Ich weiß auch nicht...“ Ganz offensichtlich spricht Liam hier über die Trennung von seiner Ex-Freundin Cheryl Cole, die erst ein paar Wochen zurück liegt. Die beiden waren zwei Jahre lang zusammen und haben einen einjährigen Sohn zusammen. „Um ehrlich zu sein, hat mein Leben sich in letzter Zeit etwas verändert. Ich will ehrlich mit meinen Gefühlen umgehen“, sagte der 24-Jährige. Klingt ganz so, als bräuchte der Sänger noch ein Weilchen, bis er das Beziehungs-Aus voll und ganz verarbeitet hat!

