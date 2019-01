Liam Payne: Heißer Online-Flirt mit Supermodel

Liam Payne: „Ich liebe Sex!“

Die meisten Sänger wollen durch ihre Musik irgendetwas ausdrücken, das sie besonders beschäftigt, oder ihnen sehr am Herzen liegt. Genau so geht es auch „One Direction“-Star Liam Payne. Doch der 25-Jährige singt nicht etwa am liebsten über die Liebe zu einer Frau, oder seine größten Träume im Leben – sondern über heiße Bettspielchen. Der Titel seines Songs „Strip That Down“ sagt schon einiges aus, klare Sache. Auch in seinem Track „First Time“- geht es scheinbar um das erste Mal des Sängers. Zumindest, wenn man zwischen den Zeilen liest... In einem Interview verriet Liam, warum er so gerne dieses eine bestimmte Thema in seine Songs bringt: “Es ist einfach folgendes: Ich liebe Sex. Es gibt keinen besseren musikalischen Weg, als mich - einen jungen heranwachsenden Mann - so selbst auszudrücken. Mir gefällt es. Ich mag es. Es ist wunderbar.” Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Gut möglich, dass Liam sich gerade besonders von einem bestimmten Supermodel inspirieren lässt.

Liam Payne: Flirt mit diesem Supermodel

Das oben genannte Model ist keine geringere als Naomi Campbell. Dass Liam auf ältere Frauen steht, ist nichts Neues. Doch mit der 48-jährigen Schönheit hätten wir absolut nicht gerechnet. Auf Instagram wird es ganz schön heiß zwischen den beiden. Unter ein sexy Foto von Liam, das ihn halbnackt vor einem Spiegel zeigt kommentierte Naomi, „Beautiful soul“ („wunderschöne Seele“). Liam antwortete auf den Kommentar mit den Worten. „Gleich und gleich erkennt sich gut“. Doch dabei blieb es nicht. Der Sänger legte noch einen drauf, indem er unter ein Bild des Supermodels schrieb: „Du zeigst uns allen, was Perfektion bedeutet. Schau mich nicht mit diesen Augen an“. Gefolgt von einem Rosen- und Kuss-Emoji. Wir sind gespannt, ob dieser süße Flirt zu etwas ernstem führt.

