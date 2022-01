LGBTQ+-Flag: Das bedeutet sie!

Die LGBTQ+-Flag ist die bekannteste Flagge der LGBTQ+-Community. Dabei ist sie bei weitem nicht die einzige! Jede einzelne Flagge hat eine andere Bedeutung und steht als Symbol für verschiedene sexuelle Richtungen (schwul, lesbisch, bi, asexuell, pansexuell etc.) und Identitäten (agender, genderfluid usw.). Wir erklären dir, was es mit diesen Flaggen auf sich hat und geben eine Übersicht über die verbreitetsten!



LGBTQ+-Flag: Was bedeutet sie?

Die bekannteste Flagge der Community ist die LGBTQ+ Pride Flag Images_By_Kenny / iStockphotos

Die bekannteste Flagge der queeren Community ist die LGBTQ+-Flag. Eigentlich heißt sie „LGBTQ+ Pride Flag" bzw. „Rainbow Pride Flag". Jeder Buchstabe steht für eine sexuelle Orientierung bzw. eine geschlechtliche Identität:

L steht für „lesbian“ (lesbisch)

G für „gay“ (schwul)

B steht für bi

T für „transgender“ (trans*)

Q für „queer“

Das Plus soll alle weiteren Sexualitäten und Identitäten miteinschließen. Das erste Mal geweht wurde sie 1978. Harvey Milk, der erste öffentlich schwul lebende Politiker der USA, gab das Design der Flagge damals in Auftrag. Gilbert Baker ist der Mensch hinter der Regenbogenfahne, wie sie in Deutschland heißt. Jede Farbe dieser Flagge hat eine eigene Bedeutung und richtet sich an verschiedene Menschen der queeren Community:

Pink symbolisiert Sexualität

Rot steht für das Leben

Orange bedeutet Heilung

Gelb steht für das Sonnenlicht

Grün symbolisiert Natur

Türkis steht für die Kunst

Indigoblau bedeutet Harmonie

Violett steht für die Seele

Die LGBTQ+-Flag wurde über die Jahre erweitert und neu designet. So gibt es eine Version, die PoCs inkludiert (People of Color). Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass PoCs schon mit vielen gesellschaftlichen Problemen (Ausgrenzung, Rassismus und vielen weiteren) zu kämpfen haben. PoCs, die zusätzlich noch queer sind, stehen vor noch größeren Herausforderungen und Diskriminierungen. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, wurde die „Philadelphia's People of Color Inclusive Flag" im Jahr 2017 kreiert. Sie soll als erster Schritt dienen, den Rassismus und die homophoben Anfeindungen an queere PoCs sichtbar zu machen.

Wie gesagt, die Regenbogenfahne ist die bekannteste, aber bei weitem nicht die Einzige. Das "Q" in LGBTQ+ umschließt nämlich eine ganze Reihe unterschiedlicher sexueller Richtungen und geschlechtlicher Identitäten. Für mehr Repräsentation haben sich diese Gruppen eigene Flaggen kreiert, um gesehen und gehört zu werden!

Die Bedeutung der Bisexuellen-Flagge

Die Farben der Bi-Flagge stehen für unterschiedliche sexuelle Anziehungen SoberP / iStockphoto

Die Bisexuellen-Flagge (auch Bi-Flagge oder „Bisexual Pride Flag" genannt) steht als Symbol für Menschen, die bisexuell sind. Was genau „bisexuell" lieben meint, ist selbst in der Community nicht klar festgelegt, da die Definitionen von Geschlecht und Gender auseinandergehen können. Für manche bedeutet bi in diesem Kontext, Männer und Frauen zu lieben. Für andere bedeutet es, mehr als ein Geschlecht zu lieben, damit muss aber nicht unbedingt das weibliche oder männliche gemeint sein. Michael Page hat diese Fahne designet, da er sich und seine Community allein durch die LGBTQ+ Flag nicht genug repräsentiert gefühlt hat. Die Farben der Bi-Flagge haben folgende Bedeutung:

Pink (bzw. Magenta) steht für gleichgeschlechtliche sexuelle Anziehung

Blau (bzw. Königsblau) steht für zweigeschlechtliche sexuelle Anziehung

Lila (bzw. Lavendel) steht für sexuelle Anziehung zu beiden bzw. zwei Geschlechtern

Dafür steht die Pansexuellen-Flagge

Der*die Designer*in hinter der Pan-Flag ist bis heute unbekannt oleksii arseniuk / iStockphoto

Die Pansexuellen-Flagge (auch „Pan-Flagge" oder „Pan-Flag" genannt) hat keine*n klare*n Erfinder*in. Klar ist nur, dass die Pan-Flag um 2010 herum das erste Mal im Internet kursierte und als Symbol für Pansexualität gilt. Pansexualität meint, dass ein Mensch sich zu anderen Menschen hingezogen fühlt, egal, welches Geschlecht die Person hat. Der Unterschied zu Bisexuellen ist, dass die Person über das binäre Geschlechtssystem hinaus (nachdem es nur zwei Geschlechter gebe, nämlich männlich und weiblich) an einer Person interessiert ist. Damit arbeitet auch die Flagge in ihren Farben:

Blau steht für Männer

Rosa steht für Frauen

Gelb steht für alle anderen möglichen Geschlechter

Lesbian-Pride-Flag: Was bedeutet sie?

Die Flagge für lesbische Menschen spielt mit als "weiblich" gesehenen Farben Ecelop / iStockphoto

2010 wurde die Lesbian-Pride-Flag eingeführt. Eine alte Version hatte noch einen Kussmund in der oberen linken Ecke und manche Menschen benutzen diese Version auch bis heute. Die Lesbian-Pride-Flag wurde von Natalie McCray designet und die unterschiedlichen Farben stehen als Symbol für verschiedene Töne bei Lippenstiften. Später wurden die orangenen Töne ergänzt, weil der Designerin vorgewurfen wurde, trans* Menschen außer Acht zu lassen.

Dunkles Orange: Gender-Nonkonformität

Mittleres Orange: Unabhängigkeit

Helles Orange: Community bzw. Gemeinschaft

Weiß: Einzigartige Beziehung zum Frausein

Helles Rosa: Gelassenheit und Frieden

Mittleres Rosa: Liebe und Sex

Dunkles Rosa: Weiblichkeit

Das bedeutet die Trans*-Flagge

Die Trans-Pride-Flag wurde entworfen, da sich trans* Menschen nicht durch die LGBTQ+-Flagge repräsentiert fühlten Photoplotnikov / iStockphoto

Die Flagge für trans* Menschen ist auch bekannt als die „Trans-Pride-Flag". Sie wurde von einer trans* Person, Monica Helms, designet und 1999 veröffentlicht. Ihre Inspiration für die Fahne war ein Treffen mit Michael Page (der die Bi-Flagge entworfen hat) – nach dem Treffen wollte sie für die trans* Community eine eigene Flagge haben. In besagter Community tummeln sich auch immer mehr Stars, die sich als trans* definieren. Die Farben stehen als Symbol für Folgendes:

Blau steht für trans* Männer

Rosa steht für trans* Frauen

Weiß steht für die non-binäre Community

Non-Binary-Flag: Dafür steht sie

Nicht-binäre Menschen werden durch die "Non-Binary-Flag" repräsentiert Photoplotnikov / iStockphoto

Non-binäre Menschen werden durch diese Flagge repräsentiert. Non-binär meint, dass die Person sich keinem der binären Geschlechter (weiblich und männlich) zuordnet bzw. zuordnen lassen möchte. Die Idee hinter der Fahne kam vom 17-jährigen Kye Rowan, der die Flagge im Jahr 2014 designte. Jede Farbe steht als Symbol für einen anderen Teil der non-binären Community:

Gelb steht für Menschen, die sich vom binären Geschlechtssystem abspalten

Weiß für Menschen, die mehrere Geschlechter haben

Lila für Menschen, die eine Mischung aus dem männlichen und weiblichen Geschlecht sind

Schwarz für Menschen, die überhaupt kein Geschlecht haben

Progress-Pride-Flag

Die "Progress-Flag" steht für den Fortschritt der hinter uns liegt – und die viele Arbeit, die noch vor uns liegt powerofforever / iStockphoto

Seit die LGBTQ+-Flagge zum ersten Mal geweht wurde, ist viel Zeit ins Land gegangen. Immer mehr Menschen und Communitys haben sich zu Wort gemeldet, die sich von der Flagge gar nicht oder nur unzureichend repräsentiert fühlten. Aus diesem Grund wurde die „Progess-Flagge" von dem*der nicht-binären Grafikdesigner*in Daniel Quasar entworfen. Neben den bereits in der LGBTQ+-Flagge vorkommenden Farben, wurde sie um einen Keil mit weiteren Farben ergänzt.

Hellblau, Rosa und weiß stehen dabei für die Trans* Community

Die braunen und schwarzen Streifen stehen für die BIPOC Community („BI“ ist eine Abkürzung für „Black“ und „Indigenous“, also zu Deutsch Schwarze und Indigene Menschen)

Das waren noch längst nicht alle Flaggen, die verschiedene Menschen der LGBTQ+-Community repräsentieren sollen. Wir wollten dir damit schon einmal einen kleinen Überblick verschaffen und zeigen, die facettenreich sexuelle Begierde und Identität wirklich ist! Dieser enorme Facettenreichtum wird immer mehr von den verschiedenen Flaggen gespiegelt. Aber wie die Progress-Flag zeigt: Es liegt noch ein langer Weg vor uns, bis Geschlecht und Liebe so bunt und frei in der Gesellschaft ist, wie die Flaggen es zeigen wollen. Übrigens: Auf der Seite des CSD Deutschland e.V. findest du noch viele weitere Flaggen.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

