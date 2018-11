Lesetipps: Die schaurigsten und schönsten Vampir-Romane!

"Vamped" - Vampir-Spaß für Girls! "Vamped" von Lucienne Diver ist ein weiteres Buch, das es leider noch nicht auf deutsch gibt. Aber vielleicht ein Grund mal was Englisches zu lesen!? Eine Fortsetzung ist übrigens schon geplant! Was tun, wenn du gerade in einen Vampir verwandelt wurdest und das auch noch von so einem Idioten, den du total unspannend findest? Genauso geht es Gina. An der High School war sie total in, aber die anderen Vampire beachten sie bisher so gut wie gar nicht. Und dann wird ihr uncooler Schöpfer Bobby auch noch Mittelpunkt einer Prophezeiung... man hat's nicht leicht, auch nicht als Vampir... da hilft nur eines: Bauch rein, Zähne raus!