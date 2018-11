Lesetipps: Die schaurigsten und schönsten Vampir-Romane!

"Vampire Kisses" - ab Februar auch auf deutsch! Raven liebt die alten Dracula-Filme und kleidet sich ausschließlich in Schwarz. Als sie dem eigenartigen Alexander begegnet, ist es um sie geschehen. Ihr erstes Date ist himmlisch dunkel! Wäre da nur nicht dieser heiße Kuss, bei dem sie in Ohnmacht fällt... Im Februar erscheinen die ersten drei Bände "Finstere Sehnsucht", "Dunkle Ahnung" und "Düsteres Versprechen" auch in Deutschland. Auf Englisch gibt's bisher sechs Bände. Teil 7 kommt im Mai 2010. Übrigens: "Vampire Kisses" gibt's auch als mega-süßen Manga!