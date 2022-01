Leonardo DiCaprio Zoff am Set: "Mit dir dreh ich nie wieder!"

Leonardo DiCaprio: Alle lieben den Hollywood-Star

Fans lieben Leonardo DiCaprio wegen seiner großartigen Rollen in Klassikern wie „Titanic“, in Thrillern wie „Shutter Island“ oder „Inception“, in Action-Komödien wie „Catch Me If You Can“ – und nun aktuell in der Komödie „Don’t Look Up“ (ab 24. Dezember auch auf Netflix) an der Seite von Jennifer Lawrence und Jonah Hill…

Zudem haben DiCaprios Kolleg*innen immer ein gutes Wort für Leonardo übrig. Sie loben seine Art, sein Talent, seinen Einsatz. Und: DiCaprio gibt die Komplimente gern zurück. Nur über einen Hollywood-Superstar hat DiCaprio nichts zu sagen. Denn die beiden verbindet nur eins: ein großer Streit – so schlimm, dass die beiden wohl nie wieder zusammen werden!

Das erste und letzte Mal

Mit einem Superstar-Kollegen kam DiCaprio nämlich gar nicht klar. Hinter den Kulissen gab es bei dem einzigen Film, den die beiden je drehten, nämlich richtig dicke Luft. Und dieser Superstar ist:

Johnny Depp!

Die beiden waren 1993 in dem Drama „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ zusammen zu sehen. Beide jung (Johnny war 30, Leonardo 19) und noch am Anfang ihrer Weltkarrieren – wobei Johnny damals schon ein recht bekannter Schauspieler war, Leo noch ein Newcomer.

Ungleiche Brüder in "Gilbert Grape" – doch auch hinter der Kamera kamen die beiden Stars Johnny Depp (r.) und Leonardo DiCaprio nicht gut miteinander aus IMAGO / Ronald Grant

In dem Film spielen die beiden Brüder: Johnny, den coolen Typen aus der Kleinstadt, der sich um seinen geistig behinderten Bruder Arnie (DiCaprio) kümmern muss.

Das Familien-Drama wird heute noch von vielen Fans der beiden Stars gefeiert. Aber auch hinter der Kamera gab’s jede Menge Drama.

Streit hinter den Kulissen

Dabei gibt Johnny Depp zu, dass „ich Leonardo total gequält habe“, so der „Fluch der Karibik“-Star in einem Interview, „Es war furchtbar! Aber er hat ständig nur über Videospiele geredet. Es war eine schreckliche Zeit. Und er wollte immer heimlich eine Zigarette von mir rauchen und ich sollte das vor seiner Mama verstecken.“

Johnny macht klar, dass der damals 19-jährige Leo dem 11 Jahre älteren Johnny ganz schön auf die Nerven ging. Und obwohl Depp über Leos Talent nur das Beste sagt – scheint DiCaprio über die problematische Zusammenarbeit nie wirklich hinweg gekommen zu sein.

Denn nach dem Film waren sie nie wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen … Gerüchten zu Folge sollen sich die beiden auch nach all diesen Jahren nicht gut verstehen.

