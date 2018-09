Lena Gerke ist Germany's next Topmodel!

Luise (16) musste gehen . . . Die Potsdamerin war das Nesthäkchen der Topmodel-Mädchen. Sie hat ein bildhübsches Gesicht, hat Heidi ihr bestätigt, allerdings sieht man auf den Fotos, dass Luise noch nicht richtig weiß, wie sie ihren schönen Körper in Pose bringt. Die Kritik der Jury: Luise strengt sich einfach nicht an und stößt auch schnell an ihre körperliche Grenzen, das brachte ihr das Aus bei Topmodel. Luise will erst mal ihr Abi machen, sollte es nicht klappen und auf jeden Fall beim Modeln bleiben . . . Wir wünschen Luise viel Glück!