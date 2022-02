Leben auf dem Mars: Hinweise auf Alien-Käfer gefunden!

Hinweise auf Leben auf dem Mars entdeckt

Die NASA hat Aufregendes entdeckt! Die vom Curiosity-Rover gesammelten Gesteinsbrocken beinhalten Auswertungen zufolge organischen Kohlenstoff.

Dieser könnte von Insekten stammen, die früher auf dem Mars gelebt haben! 👽 Sechs Stellen hat der Rover auf dem Mars erkundet, darunter eine freiliegende Klippe, wo ein uralter Kohlenstoffkreislauf entdeckt wurde. Es wird vermutet, dass die Proben eine „biologische Grundlage“ haben könnten. Sie ähneln versteinerten Überresten von mikrobiellem Leben, die in Australien gefunden wurden und 2,7 Milliarden Jahre alt sind, Prof. Christopher House, Hauptautor der Studie von der Penn State University in den USA, in einem Gespräch mit Metro erklärt.

Wo kommt das Methan her?

In den Proben aus Australien konnte man rückschließen, dass es sich um mikrobielles Leben handelte – doch dies ließe sich nicht unbedingt übertragen auf den Mars, so der Professor. Schließlich könnte es sein, dass der rote Planet aus anderen Materialien und Prozessen entstanden sei als die Erde. Zum Beispiel könnten große Methanfahnen aus dem Untergrund freigesetzt worden sein und dann entweder von Mikroben verzehrt worden sein oder auf das ultraviolette Licht reagiert und sich direkt auf der Oberfläche abgesetzt haben. Es werden weitere Untersuchungen notwendig sein, um den Ursprung des uralten Kohlenstoffkreislaufs sicher einordnen zu können.

