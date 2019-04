LaFee: "Ich denke oft: Mann, was soll ich nur anziehen?! Komisch, weil mein Kleiderschrank eigentlich voll ist." In cremeweißer Korsage (H&M, ca. 25 ?) hat LaFee die Hosen (C&A, ca. 19 ?) an. Accessoires wie Paillettenschal (H&M, ca. 7 ?), feine Häkelhandschuhe (H&M, ca. 7 ?) und süße Spitzenkniestrümpfe (Hudson, ca. 8 ?) runden den Romantik-Look ab. Pumps (Buffalo, ca. 59 ?), Armreife (Bijou Brigitte und H&M, ab ca. 5 ?).