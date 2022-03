Kult-Star Tony Hawk: Nach Sturz nie wieder skaten?

Tony Hawk erleidet durch Sturz schweren Oberschenkel-Bruch

Tony Hawk schockt seine Fans auf Instagram mit einem schlimmen Sturz mit Folgen: Er erlitt einen schweren Beinbruch im Alter von 53 Jahren.

Auf seinem Instagram-Account schrieb der Kult-Star: "Gestern war ätzend. Ich habe meinen Ellbogen vor 20 Jahren gebrochen und habe es geschafft, ein Comeback zu machen. Die Genesung von einem gebrochenen Oberschenkel wird jedoch viel härter sein, allein wegen der Schwere (und meinem Alter). Aber ich nehme die Herausforderung an." Der Unfall passierte am Abend der Veröffentlichung von seiner neuen Doku "Until The Wheels Fall Off" über sein Leben und seine Karriere. Tony Hawk ist für seine heftigen Tricks bekannt und brachte Skateboarding in den 90ern in den Mainstream. Viele kennen den Kult-Star außerdem von seinen zahlreichen Videospielen. Kann Tony Hawk nach dem Sturz etwa nie wieder skaten?

Tony Hawk über Skaten nach Sturz: "Das wird der vermutlich größte Test!"

Nach seinem Sturz wird Tony Hawk all seine Energie in die Genesung stecken müssen und skaten ist erstmal nicht drinnen. Aber der Kult-Star will alles dafür tun, seinem Traum wieder nachgehen zu können.

"Ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich nicht aufhöre zu skaten, bevor ich physisch dazu nicht mehr in der Lage bin. Ein gebrochenes Bein – mit viel Eisen – wird vermutlich der größte Test meines Credos. Ich werde zurückkommen. Vielleicht nicht in voller Stärke, aber von der Idee habe ich mich schon vor Jahren verabschiedet." In seinem Post erklärt Tony Hawk auch, dass ihm der Sport und das Skaten enorm bei seiner mentalen Gesundheit geholfen und auch seine Identität geformt habe. Es ist also nicht verwunderlich, dass er nach seinem Sturz unbedingt wieder auf das Board möchte. Hoffentlich gelingt ihm die volle Genesung und wir sehen ihn bald wieder auf dem Skateboard.

