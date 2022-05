Kristen Stewart: Große Sorgen um "Twilight"

Sie dachte nicht, das "Twilight" so ein großer Erfolg wird. Schauspielerin Kirsten Stewart spricht über den riesigen Erfolg der Film-Reihe und wie sich ihre Leben dadruch verändert hat …

Alle lieben "Twilight"!

Wer kennt sie nicht? Die "Twilight"-Reihe gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Teenie-Film aus den 2000ern. Das Liebesdreieck zwischen Bella Swan (Kirsten Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) und Jacob Black (Taylor Lautner) war jahrelang ein spannendes Hin und Her. Mit wem wird sie glücklich? Wird sie einen Vampir oder einen Werwolf lieben? Wird sie sich selbst zu einem übernatürlichen Wesen verwandeln? Oder war Bella niemals ein Mensch? Diese und noch viele weitere Fragen stellte sich die Community damals. 37 Millionen US-Dollar hatte der erste Teil der "Twilight"-Reihe damals als Budget und in die Kasse kamen dann unglaubliche 400 Millionen US-Dollar. Aber nicht nur das Geld stimmte. Auch die Beliebtheit ging durch die Decke und es bildete sich eine riesige Fanbase, die bis heute besteht! Das überstieg alles, was sich die Schauspieler*innen und das ganze Produktionsteam jemals vorgestellt und gewünscht hatten! Und auch Hauptdarstellerin Kirsten Stewart machte sich zunächst Sorgen um das Projekt …

Es war ein Riesenerfolg

Eigensinnige Handlungsstränge und ein ebenso eigener Charme des Films, haben Kirsten Stewart erst etwas zurückhaltend eingestimmt. Das aus den Romanen gleich fünf Low-Budget-Fantasy-Romanzen gedreht werden, hätte sie damals nie gedacht. Für die Hauptdarsteller*innen hat die "Twilight"-Reihe viele Türen geöffnet, es hat sie in ihren Karrieren weit nach vorne gebracht und ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Stewart betonte immer wieder, dass der Film ursprünglich nie dazu gedacht war, eines der bekanntesten Franchise-Unternehmen weltweit zu werden. Wie sagt man so schön? Es kommt oft anders, als man denkt. 🤗

