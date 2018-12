Kristen & Rob - romantische Kinovorführung!

Wie süß! Bei der Premiere von Roberts neuem Film "Remember Me" gingen die beiden total auf Kuschel-Kurs!

Zwar gingen Robert Pattinson (23) und Kristen Stewart (19) am vergangenen Montag bei der "Remember Me"-Premiere (deutscher Kinostart: 25. März) getrennt über den roten Teppich - im Kino saßen sie dann aber natürlich zusammen.

Und offenbar hat sich der Premieren- Gast, der hinter ihnen saß, mehr auf Rob und Kristen konzentriert als auf den Film! Er lieferte nämlich laut "Showbizspy" einen genauen Bericht ab, wie sich das "Twilight"-Pärchen "Remember Me" anschaute:

"Im Kino setzte sich Rob sofort neben Kristen, die schon ihren Platz hatte. Kristen fragte ihn: 'Wie war's?' - sie bezog sich auf seinen Auftritt auf dem roten Teppich und auf die Interviews. Er zuckte nur mit den Schultern und lächelte. Als die Lichter ausgingen, klatschte Kristen zusammen mit dem Publikum. Sie lehnte sich rüber zu Rob und schmiegte sich an ihn. Sie sahen sehr liebevoll und entspannt zusammen aus."

Und auch während des ganzen Films kuschelten die beiden weiter: "Bei ein paar Szenen stupste Rob Kristen an. Das war eine süße Geste, vielleicht um ihr zu zeigen, wie toll er sie findet. Während des Films tranken sie abwechselnd aus der gleichen Wasserflasche und kuschelten sich aneinander, während sie miteinander flüsterten. Es sah ein paar Mal so aus, als würden sie sich gegenseitig den Nacken küssen. Sie sahen definitiv aus wie ein süßes Pärchen. Irgendwann lehnte Kristen ihren Kopf an seine Schulter und er lehnte seinen Kopf an ihren."

Da fragt man sich doch, ob der Premieren-Gast auch irgendwas vom Film mitbekommen hat, oder ob er die ganze Zeit lieber eifrig mitgeschrieben hat, was Rob und Kristen so machen . . . ;-)

.......................................................................................................

» "Remember Me" - der deutsche Trailer!

» Kristen, Rob & Co. bei den BAFTA-Awards!

» Diese Stars verliebten sich vor der Kamera!