Was kann ich meine Freunde fragen?

Gerade in der aktuellen Corona-Zeit kommt schnell Langeweile in der Clique auf – denn viel erlaubt ist ja leider nicht. Auch Party-Spiele wie "Würdest du eher ...?" sind derzeit schwierig, da man nicht in größeren Gruppen zusammen kommen kann. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um deine Freunde – ob alte oder neue – nochmal besser kennenzulernen! Dafür haben wir ein paar coole Fragen, die du sowohl deinen besten Freunden als auch neuen Freunden aus der Schule stellen kannst. Geht auch super am Telefon! ;) Let's go:

Fragen an deine besten Freunde, die dich ewig kennen

Du kennst deinen besten Freund oder deine beste Freundin schon ewig und glaubst alles über sie zu wissen? Vielleicht täuscht du dich ja! Check doch mal diese Frage aus, die du ihr/ihm noch stellen kannst:

Hast du mich von Anfang an gemocht?

Wann war ich dir mal peinlich?

Würdest du dein Kind nach mir benennen?

Warum bist du mit mir befreundet?

Hast du noch ein Geheimnis vor mir?

Hast du mich schon mal angelogen?

Warum kannst du nachts manchmal nicht schlafen?

An welche Personen kannst du dich noch erinnern, mit der wir zur Grundschule gegangen sind?

Wie würde dein perfekter Tag aussehen?

Welche Person hat dich zuletzt zum Weinen gebracht?

Gibt es etwas, was du bereust?

Was hast du letzte Nacht geträumt?

Was machst du, wenn du dich unbeobachtet fühlst?

Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das?

Welches Tier wärst du gerne?

Welche Lüge hast du zuletzt erzählt?

Was war das schönste Kompliment, was du je bekommen hast?

Hast du schon mal versucht zu meditieren?

Was isst du immer zum Frühstück?

Wenn du mit einer Person Essen gehen könntest (ob tot oder lebendig), wer wäre es?

Wenn du deinen Namen einfach so ändern könntest, wie würdest du dann heißen?

Was kann ich neue Freunde fragen?

Peinliche Stille? Sowas passiert dir bei deinem besten Kumpel nicht, aber mit neuen Freunden womöglich schon! Mit diesen Fragen lernst du neue Leute viel besser kennen und kannst gleich eine tolle Freundschaft aufbauen. Stellt euch die Fragen am besten gegenseitig!

In welchen Städten hast du schon gelebt?

Hast du schon mal Schule geschwänzt?

Was möchtest du dir unbedingt irgendwann einmal kaufen?

TikTok oder Instagram: Was magst du lieber?

Hast du einen Star-Crush?

Welchen Song hörst du gerade in Dauerschleife?

Was hast du mit deinem ersten eigenen Geld gekauft?

Gibt es etwas, was du tun würdest, was niemand von dir erwartet?

In welchen Ländern warst du schon im Urlaub?

Hast du Geschwister?

Mit welchem Star wärst du gerne befreundet?

Hast du dir schon mal einen Arm oder ein Bein gebrochen?

In welcher Zeit würdest du gerne leben?

Glaubst du an das Schicksal?

Was magst du lieber: Halloween oder Weihnachten?

Wärst du gerne ein Influencer?

Was isst du, wenn es dir schlecht geht?

Was magst du an deinem Aussehen am meisten?

Bist du ein eifersüchtiger Mensch?

Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Worauf achtest du am meisten, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst?

In welcher Serie würdest du gerne leben?

Fragen an Freunde, die du nur aus der Schule kennst

Mit deinen Schulfreunden redest du am meisten über die Schule – schon klar. Oftmals weißt du aber gar nicht, wie diese Leute privat und außerhalb der Schule so ticken. Hier sind ein paar Fragen, mit denen du deine Freunde näher kennenlernen kannst:

Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast?

Wer sind deine Vorbilder?

Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?

In welchem Land würdest du gerne leben?

Welche weitere Sprache würdest du gerne sprechen und warum?

Was willst du nach der Schule werden?

Wenn du eine Million im Lotto gewinnen würdest, was würdest du mit dem Geld machen?

Welcher Gegenstand, den du besitzt, ist dir am wichtigsten und warum?

Worauf bist du am meisten stolz?

Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch eine Sache essen könntest, was wäre das?

Was war das beste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Von wem war es?

Team Hund oder Katze?

Mit wem würdest du für einen Tag dein Leben tauschen?

In welchen Star warst du früher mal verknallt?

Magst du Süßigkeiten?

Wo gehst du am liebsten shoppen? (online/Geschäfte)

Treibst du gerne Sport? Wenn ja, welchen?

Fährst du gerne Achterbahn?

Was wäre dein absoluter Traumjob?

Diese Fragen waren dir noch zu harmlos? Kein Problem, hier findest du echt peinliche Fragen an Jungs und Mädels!

