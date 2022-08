Krasse "Stranger Things" Theorie: Ist ER Elfies leiblicher Vater?

"Stranger Things": Elfies Vorgeschichte ist hart

Lange steht bereits die Frage im Raum, wer Elfies (Millie Bobby Brown) leiblicher Vater ist. Wir wissen, dass Elfies Mutter den Namen Terry Ives (Aimee Mullins) hat. Sie meldete sich damals während ihrer Collegezeit freiwillig zu Experimenten im Hawkins National Laboratory, welches von Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) geleitet wurden. Lange dachte Elfie aka 011 auch, das Dr. Brenner ihr richtiger Papa sei, aber dem ist nicht so. Wie wir wissen, hat Polizeichef Jim Hopper (David Harbour) im Laufe der Serie die Rolle ihres Ziehvaters eingenommen. Die Zeit hat die beiden zusammengeschweißt und sie haben eine wunderschöme Vater-Tochter-Beziehung entwickelt.

Als Hopper dann in Staffel 3 verstarb (wir wissen nun, dass er doch noch lebt), brach Elfies Welt zusammen. Endlich hatte sie sowas wie eine Familie und wieder wird ihr dieses Glück entrissen. In "Stranger Things" Staffel 4 sehen wir nun, dass Elfie bei den Byers untergekommen ist und Joyce die neue Rolle des Elternteils übernimmt. Doch in Staffel 4 wird immer mehr von Elfies Vergangenheit ans Licht gebracht, was wieder die Frage aufwirft: Wer ist Elfies leiblicher Vater?

"Stranger Things": Ist er wirklich ihr Vater?

Aktuell geht eine wilde Theorie herum, die andeutet, dass 001 aka Henry Creel aka Vecna Elfies leiblicher Vater ist! Aber kann das wirklich sein? Am Ende des ersten Teils der 4. Staffel von "Stranger Things" erfahren wir, dass Peter Ballard der Pfleger, gar kein normaler Pfleger in Dr. Brenners Labor ist. Er entpuppt sich als allererstes Projekt von Dr. Brenner und seinem Team. Er ist Henry Creel und 001! Mit dem Nina-Projekt schaffte es das Team, dass alte Erinnerungen von Elfie wieder ans Licht kommen und sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Somit kann sie sich erinnern, wer er wirklich ist und was alles zwischen ihnen vorgefallen ist. Elfie ist es, die sich gegen 001 auflehnt, seinen Massenmord und seine extreme Art nicht toleriert und sich gegen ihn wehrt. Das Aufprallen der Kräfte von Elfie und 001 lässt die andere Seite, eine neue Dimension entstehen und verbannt Henry dort. Auf der anderen Seite wirken die Kräfte des Upside Down auf ihn, Blitze verändern seinen Körper und er wird zu Vecna. Aber wie soll er nun der leibliche Vater von Elfie sein?

Laut der Theorie, können sich einige Fans vorstellen, dass ihm im Labor eine Samenprobe entnommen wurde. Möglicherweise wollte Dr. Brenner noch mehr übernatürliche und mächtige Menschen erschaffen. Die Samen wurden dann in Terry Ives eingeplanzt und so wurde Eflie geplant. Und wenn man sich Kräfte der beiden genauer ansieht, dann erkennt man, dass diese ganz schön ähnlich, wenn nicht sogar fast gleich sind. Hat sich Henry bewusst Elfie ausgesucht, um sie zu manipulieren, weil sie die stärkste der Kinder war? Wusste er Bescheid, dass Elfie seine Tochter ist? Wir sind schon super gespannt auf den zweiten Teil der 4. Staffel "Stranger Things" und hoffen, dass die Vaterschafts-Frage bald geklärt wird!

