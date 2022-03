Krasse Drogen-Beichte von "Twilight"-Star

Druck für „Twilight“-Rolle war groß

„Twilight“ sollte die Durchbruch-Rolle für Schauspieler Robert Pattinson werden. Wenngleich er mit dem Drehbuch nicht besonders viel anfangen konnte, war er damals nicht wirklich in der Position, sich seine Rollen auszusuchen.

Am wenigsten er selbst hat wohl damals ahnen können, was für ein enormer Erfolg „Twilight“ werden würde und wie viele Fanherzen er mit seiner Rolle als melancholischer Vampir Edward Cullen erobern würde! Damals war der Darsteller derart mittellos, dass er nicht einmal eine eigene Wohnung hatte und auf der Couch seiner Agentin schlafen musste. Entsprechend groß war der Druck, die Rolle in „Twilight“ zu landen – ZU groß dann allerdings für den jungen Darsteller, wie er in einem Interview mit GQ verriet. Zum Glück war seine Agentin aber gut ausgestattet und konnte ihm ein kleines Mittelchen geben, dass ihn beruhigte …

Pattinson war auf Valium für das Vorsprechen!

Im Gespräch gibt der Schauspieler zu, dass er zu jener Zeit absolute Panik vor Vorsprechen schob. „Ich konnte so begeistert von etwas sein und am Tag des Vorsprechens brach mein Selbstvertrauen völlig zusammen“, erinnert sich Pattinson. So auch am Morgen vor dem Vorsprechen für „Twilight“. Er habe damals seiner Agentin geschrieben, dass er völlig durchdrehe und nicht zum Vorsprechen gehen würde, woraufhin sie nur antwortete: „Dann such dir Valium in meinem Badezimmer.“ Gesagt, getan! „Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich auf dem Rücksitz des Taxis bei offenem Fenster so herrlich gefühlt habe und einfach dachte: ‚Wow, das habe ich im Leben verpasst.‘“ Er sei überzeugt, dass ihm das auch für das Vorsprechen geholfen habe. Liebe Leser*innen, das ist natürlich keine Werbung für Drogenkonsum, wenn es einem mal nicht gut geht. 😉 Für Pattinson schien es gut geklappt zu haben, wir würden von einem Selbstversuch allerdings stark abraten, denn viele Stars sind bzw. waren süchtig nach dem Beruhigungsmittel!

