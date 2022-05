Krass! Sie hat die breitesten Wangen der Welt

Breiteste Wangenknochen der Welt

Die 33-jährige Ukrainerin fällt in vielerlei Hinsicht auf: Mit ihren pinken Haaren, ihren dicken Lippen, ihrem großen Po und ihren überdimensionalen Wangen. Anastasia fand sich früher „hässlich“, gab sie gegenüber Daily Star zu.

Nach ihren Beautys-OPs sei sie nun aber in sich „verliebt“. Doch besonders ihre extrem ausgeprägten Wangenknochen sorgen bei vielen Internetnutzer*innen für Kritik. „Ich verstehe, dass meine Wangen für andere Leute komisch aussehen, aber das macht mir nichts aus", kontert das Model. Und verrät nun ihre kosmetischen Pläne für die Zukunft…

Größte Wangen reichen nicht

Anastasia Pokreshchuk lässt sich ihre Wangen aufspritzen, seit sie 26 Jahre alt ist. Und da ist mittlerweile eine beträchtliche Summe zusammengekommen: Über 1700 Euro hat sie nur in ihre Wangen gesteckt! Zusätzlich ließ sie sich Botox in die Stirn spritzen, Fett absaugen und dieses in ihren Po geben, die Lippen vergrößern, ihre Mundwinkel anpassen und ihre Brüste vergrößern.

Mit den breitesten Wangen der Welt scheint Anastasia aber noch nicht zufrieden zu sein. Am Sonntag teilte sie in ihrer Instagram-Story einen Clip mit ihren Follower*innen, in dem eine Kosmetikerin ihr erneut Spritzen in die Wangen gibt. Unglaublich! Aber Schönheit liegt eben im Auge des Betrachters…

